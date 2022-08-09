شوف أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية على السلع الغذائية خلال أغسطس الموافق شهر محرم

تقدم مجموعة محلات بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار السلع المختلفة، وخاصة السلع الغذائية من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع بندة السعودية، فتابعوا تفاصيل العروض……

عروض بنده الصفحة الرئيسية من اليوم ولفترة محدودة

تتوفر مجموعات مميزة من منتجات العناية الشخصية بأقل الأسعار، ومنها: خصم خاص على سعر جل الفازلين النقي للبشرة، وخصم آخر منهم على سعر كريم اليدين من دوف Dove وماريون، وخصم آخر على سعر كريم انشانتيه، وكريم ديرموفيفا، وخصومات أخرى على أسعار كريمات دوف وCreme بالحجم الصغير، وخصم آخر على سعر كريم نيفيا وجونسونز، وتخفيض آخر على سعر لوشن الجسم من دوف، بالإضافة إلى لوشن الجسم من سوفي، وديرموفيفا، وCreme، وخصم على سعر لوشن نيفيا، وانشانتيه، وكريم.

خصومات خاصة من بندة هايبر ماركت

توجد خصومات خاصة اليوم داخل فروع بندة هايبر ماركت، ومن بينهم: خصم خاص على سعر أمواس الحلاقة الرجالي من كومفورت تاتش ببرسونا، وعرض آخر على سعر أمواس حلاقة جيليت بلو3، وعرض على سعر الشرائح الشمعية لإزالة الشعر من فيت، وخصم آخر على سعر الشرائح الشمعية للبشرة الحساسة من فيت بيور، وتخفيض حصري على سعر الفوط الصحية من كونكس، وتخفيض آخر على سعر الفوط الصحية من أولويز فريش العادي، وتخفيض آخر على سعر الفوط الصحية من فريش دايز.

خصومات خاصة من بندة هايبر ماركت

توجد عدة خصومات حصرية اليوم على أسعار: الفوط الصحية مع القطن من كيرفري، وتخفيض آخر منهم على سعر الفوط اليومية القطنية الطويلة الفوط الصحية من كلين آند بيور غير المعطرة من سوفي، وخصم على سعر الأعواد القطنية للأطفال من جونسونز، وعرض على سعر منتجات بيوتانك، وخصم على منتجات الوجه والبشرة من نتروجينا، بالإضافة إلى عروض بنده على أسعار غسول تنقية الوجه من هيمالايا وحل الصبار لتنظيف الوجه، وغسول الوجه من فير آند لافلي، وعرض على سعر رغوة التفتيح العميق من بوندس Ponds، وخصومات أخرى بجميع الفروع.