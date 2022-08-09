انت الان تتابع خبر ستوفر الكثير من المال عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز بدلاً عن البنزين، بالأرقام والحسابات أنت الرابح والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وفقاً للموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات على الإنترنت «جرين جو»، متوسط استهلاك الشهري 150 لترا عند استخدام بنزين 80 تصل تكلفة الاستهلاك 1200 جنيه وبالنسبة لبنزين 92 تصل إلى 1388 جنيه بينما تصل إلى 1613 عند استخدام بنزين 95 بينما تصل تكلفة نفس كمية الاستهلاك بالنسبة للغاز الطبيعي نحو 563 جنيه وهو ما يحقق وفراً 637 جنيه عند استخدام بنزين 80 و825 جنيه عند استخدام بنزين 92 وأخيرا 1050 عند استخدام بنزين 95.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.75 جنيه

وأشارت المبادرة الرئاسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.75 جنيه ويصل فارق السعر بينه وبين لتر البنزين 80 نحو 4.25 جنيه وبفارق 5.5 جنيه مقارنة ببنزين 92 وأخيرا فرق سعري بينه وبين بنزين 95 يصل إلى 7 جنيهات