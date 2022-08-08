لن تصدق هذه الجميلة زوجة الفنان نضال الشافعي.. ممثلة شهيرة ونجمة فيلم همام في أمستردام

الكثير من المتابعين يبحثون عن هوية زوجة الفنان نضال الشافعي، فهي ممثلة شاركته في بطولة مسلسل “شطرنج” عام 2015، وكانت صديقة للشافعي، وسرعان ما تطورت علاقتهما أثناء الدراسة وتكلّلت بالزواج.

الفنانة هند محمد علي هي زوجة الفنان نضال الشافي، وأستهلت النجمة مشوارها الفني منذ العام 1998، بدور بسيط في مسلسل “ومنين أجيب ناس”.

وفي العام التالي كانت أول مشاركة سينمائية لها في الفيلم الكوميدي المشهور “همام في أمستردام” مع نجم الكوميديا الأول في مصر محمد هنيدي، خلال العام 1999 وظهرت بدور بدرية، كما ظهرت في عدد من الأعمال الفنية.

استهل نضال الشافعي مشواره الفني بعد التخرج في مطلع العام 2005، من خلال أولى مشاركاته المسرحية التي كانت بعنوان “المجند 311” والتي تم عرضها على خشبة مسرح الدولة، ليتجه فيما بعد إلى الأعمال السينمائية.

وكان أولها فيلم ملاكي اسكندرية في نفس العام، حيث انه شارك الفنانة غادة عادل بطولة الفيلم، وهو من إخراج المتألقة ساندرا نشأت، وهنا لمع نجمه وأصبح مطلباً لدى العديد من المخرجين بفضل قدراته الإبداعية في التمثيل.