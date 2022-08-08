انت الان تتابع خبر تقرير بريطاني يهين نساء العراق وينشر صورة ممثلة عراقية دون علمها.. والعراقيين يطالبون بالاعتذار والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وأعتبر كثيرون من رواد تلك الشبكات أن إرفاق صورة فنانة عراقية مع التقرير المثير للجدل، يعد ضربا من التشهير والإساءة للعراقيين عامة وعدم احترام الخصوصية، مطالبين المجلة البريطانية بتقديم الاعتذار وحذف المنشور، فيما ذهب آخرون لحد مطالبة الفنانة العراقية، برفع دعوى قضائية على المجلة على خلفية نشر صورتها مرفقة مع تقرير يتناول موضوعة سمنة النساء.

فيما رأى معلقون بالمقابل أن طرح ومناقشة مشكلة السمنة وارتفاع وتائرها بين الجنسين في العراق والعالم العربي، ليس موضوعا محرما يجب تفاديه بل على العكس، خاصة إذا ما تم طرحه بهدف معالجتها وتذليلها، وليس من باب التنمر والاستهزاء.