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رياض -احمد صلاح- في حادثة اشعلت مواقع التواصل.. شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 103 في بريطانيا.. وتكشفان عن سر غريب لطولة العمر

احتفلت شقيقتان توأم، برفقة أفراد أسرتهما، بعيد ميلادهما الثالث بعد المائة (103)، حيث يُعتقد أنهما الأطول عمرًا في بريطانيا خاصة وأنهما من مواليد 1919م.

وبدت السعادة على وجهيهما وبادرا بالتصفيق، أثناء وضع "تورتة" الاحتفال، أمامهما، وسط أجواء عائلية، بين أبنائهما وأحفادهما.