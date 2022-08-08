شوف أفضل عروض اكسترا وتخفيض إضافي باستخدام كوبون خصم إكسترا

أفضل العروض الترويجية يمكنك الحصول عليها من مجلة عروض اكسترا على مئات المنتجات، يتميز موقع اكسترا بتوفير الكثير من الخصومات يومياً على مختلف السلع المعروضة، يختص الموقع في بيع أنواع متعددة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تجد أكثر من علامة تجارية شهيرة في مجال الهواتف الذكية مثل شاومي، هونور، أبل، سامسونج وأوبو وغيرها، كذلك يعرض أكثر من علامة تجارية مختلفة في مجال الأجهزة المنزلية من التلفزيونات، القلايات الهوائية، الأفران الكهربية، الثلاجات والغسالات ومجففات الملابس وغير ذلك الكثير من الأجهزة الكبيرة والصغيرة، يمنحك الموقع إمكانية الشراء اونلاين كمل يمكنك الطلب والاستلام من المعرض، كما يمكنك الشراء بالتقسيط بدفع أقساط شهرية لمدة تصل إلى 36 شهراً.

عروض اكسترا

استمتع بأقوى العروض على الجوالات من موقع اكسترا، حيث يمكنك الحصول على نسبة خصم 35.4% عند طلب جوال أيفون 11، 4 جي سعة 128 جيجا بنفسجي اللون الإصدار الجديد، يعرض الهاتف مقابل 2299 ريال سعودي فقط بدلاً من 3559 ريال، كما يحصل المشتري على هدية بقيمة 59 ريال سعودي مع المنتج.

خصم بنسبة 8.77% عند شرائك أيفون 13 برو ماكس 5 جي، سعة 256 جيجا أزرق سييران يعرض بسعر 5199 ريال بدلاً من 5399 ريال سعودي، كما تحصل على هدية بقيمة 59 ريال عند الشراء.

يمكنك الحصول على نسبة خصم 16.04% عند شراء هاتف أبل أيفون 13 5 جي سعة 512 جيجا بايت، سعر الهاتف قبل الخصم 5299 ريال بينما يصبح 4449 ريال سعودي بعد الخصم.

كوبون خصم اكسترا

يقدم موقع اكسترا فرصة الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على المشتريات، وذلك من خلال استخدام كود خصم اكسترا class10 ، وقد تم تمديد فترة استخدام الكود حتى يوم 13 أغسطس الحالي.

تخفيضات اكسترا

يمكنك الاستفادة من نسبة خصم 78.72% على تلفزيون ال جي 75 بوصة ذكي فائق الوضوح، يعرض مقابل 9999 ريال فقط بدلاً من 46999 ريال حيث يصبح مبلغ التوفير 37000 ريال سعودي، كما يشمل العرض هدية مجانية بقيمة 1099 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على الجهاز بالتقسيط عن طريق دفع قسط شهري 478 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.