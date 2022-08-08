انت الان تتابع خبر قتلت زوجها ودفنته في حظيرة أبقار .. لن تصدق كيف قتلت زوجة يمنية زوجها وماهو السبب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تصاعدت في اليمن، خلال الأشهر والسنوات الماضية، جرائم قتل الأقارب بصور مروعة نتيجة انتشار ثقافة العنف وتفشي الجريمة وغياب القضاء والأمن. وقد كشفت مصادر يمنية محلية، اليوم الاثنين، عن مقتل مواطن على يد زوجته، في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وتبين، بحسب المصادر، أن المغدور قتل على يد زوجته، وأنها حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في "حظيرة" للأبقار أسفل المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي كانت تخشى أن ينجب منها أطفالا، ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة التي أقدمت على ارتكاب الجريمة ليلة عيد الأضحى المنصرم.