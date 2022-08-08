انت الان تتابع خبر “وضع رأسه أمام الشكمان“.. لن تتخيل كيف تعاقب الشرطة الفيتنامية قائدي الدراجات النارية المزعجة ..فيديو صادم والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة تعامل قوات الشرطة مع قائدي الدراجات النارية، الذين يصدرون أصواتًا عالية تسبب الإزعاج في الأحياء السكنية في فيتنام.

وأوضح الفيديو جلوس قائد الدراجة النارية على الأرض، بينما قام أحد أفراد الشرطة بالضغط على رأسه ودفعها نحو مخرج الصوت، في حين تواجد فرد الشرطة الثاني عند مزود البنزين وقام برفع الصوت.