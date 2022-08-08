شوف عروض اكسترا extra للأجهزة الكهربائية كاش وبالتقسيط المريح على 3 سنوات

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عروض اكسترا extra للأجهزة الكهربائية كاش وبالتقسيط المريح على 3 سنوات، يتوفر بيورير مجفف شعر بقوة 1400 وات و 3 مستويات لدرجة الحرارة بسعر 199 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر فاليرا مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا extra للأجهزة الكهربائية تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على العجانة الكهربائية : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ايديوفن عجان الطعام الخشبي الفاخر بسعر 49 ريال بدلاً من 115 ريال خصم 57%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مولينكس عجانة 300 وات سعة 3.5 لتر 5 سرعات باللون الأبيض بسعر 359 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 18 ريال لمدة 36 شهراً. عروض شهر أغسطس اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات على الثلاجات : يتوفر عرض خاص على هيتاشي ثلاجة انفرتر سعة 14.3 قدم باللون الأبيض بسعر 3859 ريال، ضمن عروض شهر أغسطس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 185 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى دايو ثلاجة سعة 12.1 قدم باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض اكسترا السعودية لهذا الإسبوع تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على غسالات الصحون : يتوفر ميديا غسالة صحون مدمج بالكامل 14 إعداداً للمكان بسعر 2199 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 27%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس ويرلبول غسالة صحون 10 برامج و14 مكان تخزين إستيل بسعر 3759 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 180 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض على الشاشات : يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 85 بوصة فائق الوضوح بسعر 8999 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 50%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 430 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 75 بوصة فائق الوضوح بسعر 8499 ريال بدلاً من 35299 ريال خصم 76%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 407 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra للأجهزة الكهربائية كاش وبالتقسيط المريح على 3 سنوات - ثقفني

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