نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل60% خلال شهر أغسطس في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية تتزايد عمليات البحث عن عروض اكسترا السعودية في هذه الفترة، وذلك لما تقدمه أسواق اكسترا من عروض مثالية يستطيع من خلالها كل عميل بالمملكة شراء كافة احتياجاته، كما تحرص الشركة على جذب قاعدة عريضة من خلال تقديم أقوى الخصومات التي يهتم العميل بالبحث عنها طوال الوقت، وهذا ما نجحت أسواق اكسترا بالفعل في تنفيذه الفترة الماضية من خلال العروض المذهلة التي تعرضها داخل فروعها.
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عروض اكسترا اليوم
يبحث العديد من الفئات داخل المملكة العربية السعودية عن أقوى تنزيلات اكسترا المميزة على المنتجات، ومن أقوى الخصومات ما يلي:
- تخفيضات أسواق اكسترا السعودية على بلاي ستيشن 5 ديجيتال بسعر 2929 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق اكسترا السعودية على شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 42 بوصة فائقة الدقة بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- خصومات مجلة اكسترا السعودية على صانعة القهوة من كلاس برو سعة المنتج 0.6 لتر 900 واط بسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
اشتري ولا تفوت فرص الشراء المميزة داخل أسواق اكسترا على الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي تتألق بشكل كبير في هذه الفترة، ومنها ما يلي:
- خصومات حصرية من اكسترا السعودية على المكنسة الكهربائية من النوع برنسيس 250 واط سعة 0.6 لتر بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 759 ريال سعودي.
- تخفيضات أسواق اكسترا السعودية على المكيف الجداري من النوع هاير 12600 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا البارد بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق اكسترا السعودية على المكيف فريون من النوع كلاس برو الفريون المتنقل 12000 وحدة البارد بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- اشتري من اكسترا السعودية هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 7 سعة المنتج 512 جيجابايت 16 جي رام باللون الفضي بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 3899 ريال سعودي.
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