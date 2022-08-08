شوف جميع مقاضيك الشهرية من العثيم مول مهرجان الخمسات

جميع مقاضيك من العثيم مول حيث انه يقوم في هذا الأسبوع بتقديم أقوى العروض والخصومات على جميع احتياجاتك الشهرية وجميع منتجاتك المفضلة وتشكيلة متنوعة على جميع المنتجات، ويعد العثيم مول من أحد أكبر وأعرق المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة كما أنه قد حصل ثقة الكثير من العملاء وذلك بما يقدمه من جوده عالية على جميع منتجاته، كما أنه يقوم بتقدم العروض والخصومات المميزه بصفة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات على منتجات البقالة، واللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج، وهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار تنافسية.

مهرجان الخمسات من العثيم مول

قم بالحصول على شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 58 بوصة فقط بسعر 1450 ريال سعودي بدلا من 1798 ريال.

كما يمكنك شراء شاشة ارو ال اي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 1150 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال للحبة.

اشتري أيضا شاشة شارب ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 849 ريال للحبة.

احصل أيضا تابلت اكسيد بمساحة 32 جيجا بايت فقط بسعر 340 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على جوال فيفو واي 33 اس بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 990 ريال سعودي للحبة.

جوال سامسونج اي 23 بحجم شاشة 6.6 انش فقط بسعر 850 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم مول

احصل أيضا على مايكرويف كيون ديجيتال بسعة 20 لتر فقط بسعر 190 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

قم بالحصول على قدر ضغط كهربائي من كولين بسعة 10 لتر فقط بسعر 375 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي للحبة.

اشتري قدر ضغط السيف كهربائي بسعة 8 لتر فقط بسعر 275 ريال سعودي بدلا من 382 ريال للحبة.

قطاعة خضار مولينكس بسعر 155 ريال سعودي بدلا من 199 ريال للحبة.

احصل أيضا على صانع طعام جيباس 4×1 بسعر 140 ريال سعودي بدلا من 179 ريال للحبة.

أسواق عبد الله العثيم