شوف أجدد خصومات لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية في أغسطس التوفير

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في أغسطس التوفير، بالإضافة إلى عروض الخضروات والفواكه الطازجة وعشرات الأنواع من الأسماك الطازجة، فلا يفوتكم أيضاً عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من خلال فروع لولو هايبر ماركت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، كما يمكنكم الحصول على كبون خصم إضافي بقيمة 25 ريال سعودي، عند شراء منتجات بقيمة 250 ريال سعودي فأكثر، كما يمكنكم الحصول على خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل في حالة الشراء أون لاين بما يعادل الـ 250 ريال أيضاً. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية لانجنيز عسل نحل صافي وزن العبوة 250 مل بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 26.35 ريال.

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