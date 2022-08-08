شوف افضل عروض الصيف على الملابس والأجهزة والجوالات تخفيضات بنده panda حتى منتصف أغسطس

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عمر شويل - جدة افضل عروض الصيف على الملابس والأجهزة والجوالات تخفيضات بنده panda حتى منتصف أغسطس، تضمنت عروض بنده ماركت في الأونة الأخيرة تخفيضات مذهلة خلال شهر أغسطس ومنها تخفيضات على الملابس : تيشرت بولو رجالي أكمام قصيرة باللون الرمادي او الاسود بسعر 20 ريال بدلا من 35 ريال خصم 43%، تي شيرت نسائي بأكمام قصيرة الفابيت بسعر 20 ريال بدلا من 30 ريال خصم 33%، منشفة بحر حجم 75 في 150 سم بسعر 23 ريال بدلا من 33 ريال خصم 30% ضمن عروض هايبر بنده.

افضل عروض هايبر بنده على الملابس والأجهزة

عروض هايبر بنده المستمرة تخفيضات حتى منتصف أغسطس تتضمن عروض على الملابس ومنها : لباس نسائي بدون أكمام الفابيت بسعر 20 ريال بدلا من 29 ريال خصم 31%، طقم بجامعة بناتي أو اولادي بسعر 25 ريال بدلا من 36 ريال خصم 31%، طقم بيجامة بأكمام طويلة ولادي بسعر 35 ريال بدلا من 52 ريال خصم 33%، بنطلون طويل ولادي بسعر 22 ريال بدلا من 32 ريال خصم 31%، منشفة حمام مقاس 70 في 140 سم بسعر 20 ريال بدلا من 34 ريال خصم 41%.

عروض الصيف هايبر بنده

تضمنت عروض أغسطس لهايبر بنده تخفيضات على أدوات الصيف : حوض سباحة ميني ماوس بست واي حجم 122 في 25 سم بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%، لعبة يونيكورن للسباحة حجم 137 في 198 في 274 سم بسعر 279 ريال بدلا من 424 ريال خصم 34%، حوض سباحة بمظلة بست واي حجم 147 في 147 في 122 سم بسعر 119 ريال بدلا من 189 ريال خصم 37%، عوامة للأطفال بسعر 19 ريال بدلا عن 26 ريال خصم 27%.

عروض الجوالات هايبر بنده

تستمر حتى منتصف شهر أغسطس تخفيضات مذهلة لبنده ماركت على الجوالات ومنها : هاتف فيفو واي 21 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 669 ريال فقط، هاتف سامسونج اي 23 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام شبكة الجيل الخامس بسعر 769 ريال بدلا من 819 ريال خصم 6%، هاتف سامسونج اي 52 اس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام شبكة الجيل الخامس بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22%، سماعة لاسلكية أو كي بسعر 79 ريال بدلا من 159 ريال خصم 50%، تابلت الكاتيل واي فاي مع غطاء بسعر 489 ريال بدلا من 549 ريال خصم 11%.

عروض هايبر بنده حتى منتصف شهر أغسطس

إستكمالاً لعروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة والتي تضمنت تخفيضات على الجوالات ومنها : هاتف لينوفو كي 14 بلس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 29%، هاتف سامسونج أي 22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10%، سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10%، هاتف سامسونج أي 13 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 609 ريال بدلا من 699 ريال خصم 13% ضمن عروض هايبر بنده حتى منتصف أغسطس.