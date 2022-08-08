نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير شهر أغسطس على الجوال واللاب توب والشاشات تصل ل50% مهرجان الصيف في المقال التالي
عروض جرير اليوم لا مثيل لها في تلك الأيام؛ حيث تقدم مكتبات جرير أرقى وأروع الأجهزة التي يبحث عنها العميل بالمملكة العربية السعودية، علاوة على تقديم هذه المنتجات بأسعار لا مثيل لها، بالإضافة إلى جودة المنتج التي جعلت هناك ثقة كبيرة بين العميل والشركة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أقوى التخفيضات على الأجهزة والإلكترونيات بشكل مفصل.
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عروض جرير الأسبوعية
لا تفوت شراء أفضل المنتجات المعروضة داخل فروع مكتبات جرير بالمملكة، ومنها الأجهزة والهواتف الذكية والأثاث المكتبي بالإضافة إلى أن هذه المنتجات ذات تقنية وجودة ممتازة، ومنها ما يلي:
- احصل من تخفيضات جرير السعودية على هاتف سامسونج جالكسي ZFold 2، بسعة تخزين 256 جيجابايت متوفر باللون البرونزي، كما أن هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بسعر 6199 ريال سعودي بعد الخصم 23٪.
- تخفيضات جرير بالمملكة على هاتف سامسونج جالكسي S21، بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
تبدأ الخصومات في مكتبات جرير في هذه الفترة بداية من 20٪، والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى 50٪ على جميع المنتجات داخل جرير فروع بالمملكة، ومن أفضل الخصومات المطروحة داخل فروعها ما يلي:
- اشتري من مكتبات جرير هاتف أيفون 11128 جيجا بايت بسعر خيالي يصل إلى 2.299 ريال سعودي بدلاً من 3.299 ريال سعودي بخصم 30% على المنتج.
- اشتري من جرير السعودية Xiaomi 12 مزودة 256 جيجا بايت والرام 12 جيجا بايت بسعر 3.599 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي بخصم 12%.
- لا تفوت فرصة شراء تليفزيون 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال سعودي خصم 46٪.
- احصل على هاتف هواوي 50 بسعر مناسب 2.999 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1822 ريال سعودي.
- تنزيلات مكتبة جرير السعودية على تليفزيون 75 بوصة بسعر 3.299 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي خصم 52٪.
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