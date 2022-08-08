شوف عروض جرير شهر أغسطس على الجوال واللاب توب والشاشات تصل ل50% مهرجان الصيف

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عروض جرير الأسبوعية

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احصل من تخفيضات جرير السعودية على هاتف سامسونج جالكسي ZFold 2، بسعة تخزين 256 جيجابايت متوفر باللون البرونزي، كما أن هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بسعر 6199 ريال سعودي بعد الخصم 23٪.

تخفيضات جرير بالمملكة على هاتف سامسونج جالكسي S21، بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي.

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