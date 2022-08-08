كيف تُفعل حسابك في مسابقة الحلم؟ والإجابة الصحيحة على الأسئلة

أيام قليلة تفصلنا عن السحب الجديد القادم من مسابقة الحلم 2022 على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وتحديدًا في آخر أسبوع من شهر أغسطس الجاري، حيث سيتم السحب على الجائزة من قبل الإعلامي الشهير مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب، مصطفى الأغا، وسيتم بث حلقة السحب مباشرةً عبر فضائية إم بي سي على الهواء مباشرة في وجود ضيف للحلقة، سيتولى عملية السحب بنظام القرعة العشوائية أمام مرأى ومسمع من الجميع، لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية في اختيار اسم الفائز.

كيف تُفعل حسابك في مسابقة الحلم؟

ومع اقتراب عملية السحب على الجائزة الجديدة، يتبادر إلى الذهب الكثير من المشتركين، أو ممن يحاولون الاشتراك في المسابقة ودخول السحب بطريقة أكيدة، سؤال: كيف تُفعل حسابك في مسابقة الحلم؟، أملاً في تأكيد المشاركة في الاختيارات المقبلة، وهو ما يتحقق عبر اتباع عدة طرق سهلة، لكنها تتطلب استيفاء ضوابطها بدقة عالية، مع الإبقاء على عامل التوفيق في الاختيار في النهاية.

خطوات التفعيل الثلاثة

أولاً: الاشتراك في المسابقة من خلال الرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي عبر رقم بلدك في المسابقة، أو من خلال الرقم الدولي الموحد في عدم وجود رقمك لدولتك بجدول الأرقام، أو الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي قٌمت بتحميله عبر جوالك، ثم إرسال طلب الاشتراك. ثانيًا: الإجابة الصحيحة على أي سؤال يصلك من المسابقة، استكمالاً لخطوات الاشتراك الأساسية، مع العلم أنه كلما كانت إجاباتك صحيحة كلما زادت فرصك في الفوز في المسابقة. ثالثًا: انتظار حلقة السحب على الجائزة، أملاً في اختيار اسمك وتلقيك اتصالاً هاتفيًا من رقم دولي ثابت من قبل المسابقة للرد عليها على الفور.

آلية اختيار الفائز

سيتم الاتصال بالفائز فور الانتهاء من سحب القرعة العشوائية، وسيتم الاتصال عليه عبر الرقم المُسجل في المسابقة، وفي حالة عدم الرد، يحق للمسابقة من اختيار فائز آخر ثم الاتصال به، حتى يتم الرد عليه، وهكذا حتى يتم الرد من الفائز الجديد.