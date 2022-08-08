نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية وتخفيضات حتى نصف السعر 2022 في المقال التالي
عروض بنده السعودية من العروض الجذابة التي تجد عليها إقبال كبير من الشعب السعودي، فهي توفر لنا جميع المستلزمات التي يحتاجها البيت من طعام ومشروبات وعصائر وأجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية، كما يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والتخفيضات التي يحتاجها المواطن السعودي لكي يلبي جميع مطالب منزله، وهى من أفضل العروض التي يقدمها هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، كما تتميز بنده بجودة خاماتها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية حتى نصف السعر 2022.
عروض بنده السعودية والتخفيضات على الأجهزة المنزلية
سوف نتعرف على العروض التي يقدمها هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية وهى كما يلي:-
- مايكروويف شارب ٢٠ لتر سعره ٢٥٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٩٩ ريال سعودي.
- مايكروويف توشيبا ٢٣ لتر سعره ٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٥٩٩ ريال.
- فرامة لحم كينوود ٢١٠٠ وات السعر ٣٦٩ ريال بدلاً من ٥٢٩ ريال سعودي.
- كما يتم عرض قلاية بدون زيت كي أون ٦ لتر بسعر ٢٢٩ ريال بدلاً من ٢٩٩ ريال سعودي.
- قلاية كولين ٢ لتر السعر ١٧٩ ريال بدلاً من ٢٦٥ ريال سعودي.
- ويتم عرض عجانة كليك أون ٥ لتر بسعر ٢٦٩ ريال بدلاً من ٤٢٩ ريال سعودي.
عروض Panda السعودية على شاشات التلفزيون
سوف نتعرف على أسعار شاشات التلفزيون وهى كالتالي:-
- تليفزيون تي سي ال ٥٥ بوصة سعره ١٦٩٩ ريال بدلاً من ٣٠٩٩ ريال سعودي.
- تليفزيون امبكس جلوريا ٥٥ بوصة سعره ١٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢١٩٩ ريال.
- سعر تليفزيون أمبكس جلوريا ٣٢ بوصة ٣٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٥١٤ ريال.
- كما يتم عرض تليفزيون دوار ٥٠ بوصة بسعر ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢١٩٩ ريال سعودي.
عروض بنده السعودية على جميع أنواع الخلاطات الكهربائية
سوف نتعرف على عروض بنده المذهلة على الخلاطات الكهربائية وهى كما يلي:-
- خلاط يدوي سينكور ٨٠٩ وات السعر ٩٥ ريال بدلاً من ١٤٩ ريال سعودي.
- كما يتم عرض خلاط سينكور ١.٧٥ لتر بسعر ٨٩ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩ ريال.
- وعاء تحضير حليب كهربائي سينكور سعره ٢٦٨ ريال بدلاً من ٢٩٩ ريال سعودي.
- كما يعرض خلاط يدوي كينوود ٤٥٠ وات بسعر ١٥٩ ريال سعودي بدلاً من ١٧٩ ريال سعودي.
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