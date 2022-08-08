شوف عروض أغسطس بنصف الثمن 50٪ من عروض بنده الصفحة الرئيسية

نقدم لكم اليوم أحدث وأقوى عروض أغسطس بنصف الثمن 50٪ ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية على كثير من السلع في معظم فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد هايبر بندة وبنده ماركت من أقوى مجموعات البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة وأسعار منافسة لجميع أسعار السوق، وهذا في جميع فروعهم بالمملكة العربية السعودية….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

تتميز مجموعة بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار جميع احتياجات المنزل، وتشمل: خصم على سعر ورق القصدير من سانيتا كلوب Sanita Clop، وخصم آخر منهم على سعر ورق الزبدة للطبخ من نفس الماركة المميزة، وتخفيض آخر على سعر أكياس نفايات سانيتا كلوب، ومناديل هومي للمطبخ وللحمام وللإستعمال الشخصي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مناديل جولدن للمطبخ Golden، وخصم آخر على سعر مناديل جولدن للحمام.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

توفر مجموعة محلات بندة السعودية Panda Ksa الكثير من الخصومات الأخرى بفروعها، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار معطر الجو من فبريز، وخصم آخر منهم على سعر معطر الجو من ايرويك فريشماتيك بروائحه المختلفة، وعروض أخرى منهم على أسعار البخور الذكي من أي عود، وعروض أخرى على أسعار منظفات بف باف، وخصومات أخرى على أسعار جهاز وبخاخ ريد وبابجون، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار مطهر الأرضيات من داك، وتخفيض آخر منهم على سعر المطهر متعدد الاستخدامات من ديتول Dettol، وتخفيض آخر بالفروع على سعر مجموعة السائل المطهر والمعقم من ديتول Dettol.

تخفيضات خاصة من بندة هايبر ماركت

توجد بداخل فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة، والتي تشمل: المطهر متعدد الاستعمالات من كلوركس، وتخفيض آخر منهم على سعر مجموعة السائل المطهر والمعقم من ديتول Dettol، كما بالماركت خصم آخر على سعر المنظف سوبر جل العملاق، وخصومات أخرى على أسعار جميع منتجات داك.