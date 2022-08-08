شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط بدون فوائد من نون السعودية

تقدم متاجر نون السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس بدون فائدة أو وجود كفيل، وقسم الجوالات الذكية من الأقسام الكبيرة داخل متاجر نون، ويقدم العديد من الماركات العالمية وأهم هذه الماركات جوالات شركة آبل الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة في السعودية ودول الخليج العربي، وتتميز هواتف ايفون بالمتانة وقوة التصميم والدقة العالية، ويعتبر جوال iPhone 13 pro Max أقوى هاتف ذكي موجود بالأسواق العالمية، حيث يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس، كما يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال، ويحتوي على كاميرات غاية في الدقة، وشاشة ذات حجم كبير مريحة للعين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من نون السعودية

سوف نتعرف معكم على عروض وتخفيضات iPhone 13 pro Max من نون السعودية وسعر الجوال وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا قبل الخصم من نون السعودية ٧٦٩٩ ريال سعودي.

١ تيرا قبل الخصم من نون السعودية ٧٦٩٩ ريال سعودي. سعر iPhone 13 pro Max بعد الخصم ٦٩٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

بعد الخصم ٦٩٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة. نسبة الخصم على الجوال ٩% بقيمة ٧٠٠ ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري ٥٨٤ ريال سعودي لمدة ١٢ شهراً.

يوفر متجر نون التوصيل بالمجان من خلال إكسبريس.

مواصفات iPhone 13 pro Max العامة

سوف نتعرف معكم متابعينا على مواصفات ايفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-

الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي من خلال تقنية NFC. تبلغ أبعاد الجوال 160.8×78.1×7.7 ملم، كما يبلغ وزنه ٢٤٠ جرام. الجوال يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى نوعها Nano SIM والثانية إلكترونية نوعها eSim. يأتي الهاتف مصنوع من خامات ذات جودة ومتانة عالية من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. الجوال يدعم مقاومة الغبار والماء حتى ٦ متر مدة نصف ساعة بمعيار IP68. يدعم الجوال ميكروفون إضافي لعزل الضجيج أثناء استخدام الجوال. يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال تقنية الـ GPS. الهاتف يدعم العديد من المستشعرات مثل البوصلة والجيروسكوب والتسارع والقرب والضغط الجوي. يبلغ حجم بطارية الهاتف ٤٣٧٣ مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس

يأتي هاتف iPhone 13 pro Max بعدة كاميرات غاية في الدقة ومواصفاتهم كما يلي:-