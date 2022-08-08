كنز في بيتك..اياك ان ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هيكسبك دهب له فوائد واستخدمات مذهلة

إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد كثيرة ، كل الدراسات أثبتت أن زيت الطعام يفضل أن يستخدم مرة واحدة في فقط، والبعض الآخر يقول أنه يجب استخدامه بحد أقصى مرتين وبعد ذلك يجب التخلص منه لأنه بعد ذلك يكون ضار جدا على صحة الإنسان ولذلك نحن جئنا بهذا المقال لكي نقول لكم لا يقومون بالتخلص من زيت الطعام من الآن إطلاقا لأننا جئنا إليكم لكي نبين لكم أكثر من فائدة يمكن استخدامها من زيت الطعام المستعمل، لأنهم بالفعل وصفات لا مثيل لها وسوف توفر لك المال الكثير، لا ينبغي عليك سوى قراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة هذه الاستخدامات وطرق الاستخدام، ابقوا معنا وتابعونا.

أهم استخدامات زيت القلي المستعمل

لا يوجد بيت يخلو من زيت القلي المستعمل لأن ربة المنزل تقوم بعملية قلي الطعام المختلف بشكل يومي سواء قلي بطاطس وباذنجان وفراخ وسمك وبانيه وغيرها من الأطعمة المختلفة وكانت ربة المنزل تقوم بالتخلص منه عن طريقة إلقائه في حوض غسيل المواعين لأنها تعرف جيدا أنه يجب عدم استخدام زيت القلي أكثر من مرتين فقط، مع العلم أن ست البيت يوميا لابد من توافر زيت مستعمل لديها، ولكن الآن سوف نشرح لكم أهم وأبسط فائدة من زيت القلي المستعمل:

يجب بعد انتهاء ربة المنزل من عملية القلي.

يجب ترك الزيت لكي يبرد تماما.

يجب تصفية الزيت من الشوائب الموجودة فيه.

يجب وضعه في زجاجة فارغة ويستخدم في فتح الأقفال التي يوجد بها صدأ والمفاتيح أيضا.

يتم استخدامه في مفصلات الأبواب والشبابيك.

استخدامات أخرى لزيت القلي المستعمل

لو قامت ربة المنزل بتجميع زيت القلي المستعمل ووضعه في زجاجات فارغة تأتي آخر الأسبوع كمية كبيرة من زيت القلي لديها، فإذا كانت ربة المنزل لا تريد استخدام أي وصفة التي تم ذكرها في الفقرة السابقة من الممكن أن تقوم بيع زيت القلي المستعمل، لأنه يوجد بعض البائعين يتجولون في الشوارع لشراء زيت القلي المستعمل من أي شخص، ومن الممكن وضع زيت القلي المستعمل على السماد في الحقول لكي يزيد من خصوبة الأرض وقتل الحشرات الموجودة بداخلها.