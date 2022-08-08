انت الان تتابع خبر اكتشف قدرتك البصرية وذكاءك .. خدعة بصرية في صورة، حاول اكتشاف 13 وجهاً بالصورة في نصف دقيقة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اللغز أو الوهم البصري الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يختبر قوة ملاحظتك ومعدل ذكائك.

تم رسم الصورة بواسطة بيف دووليتل، وهي الصورة المعروفة باسم "الغابة لها عيون" The Forest Has Eyes. والتحدي هنا هو تحديد وجوه الأشخاص المخبأة في تفاصيل هذه الغابة، وهو ما سيحدد ما إذا كان عقلك في أفضل حال أم لا. وكلما زاد عدد وجوه الأشخاص الذين ستتمكن من تحديدهم، زاد مستوى ذكائك.

فإذا تمكنت من تحديد أكثر من 10 وجوه، فإن عقلك "في أفضل حال".

وإذا تمكنت من تحديد موقع 7 وجوه، فإن عقلك "في حال جيدة".

وإذا كان بإمكانك اكتشاف 4 أو 5 وجوه فقط، فهذا يعني أن عقلك "يحتاج إلى المساعدة".

فهذه الخدعة البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك.

والآن دعونا نلقي نظرة على الخدعة البصرية عن كثب ونحدد مكان إخفاء الـ13 وجهًا. فهناك 13 وجهًا في هذه الصورة تبدو وكأنها تضاريس جبلية مع ظهور راكبين للخيول.