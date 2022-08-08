انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو متداول لفتاة حسناء تخرج من نافذة السيارة وترقص بحركات غير لائقة .. وفي النهاية حدث المفاجأة الصادمة؟! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وثق مقطع فيديو لحظة سقوط امرأة من نافذة سيارة أثناء قيامها بالرقص وذلك على طريق مزدحم جنوب روسيا.

وأبان الفيديو سقوط المرأة على الطريق ولكن من الواضح أنها لم تتأذى بشكل خطير حيث شوهدت وهي تلتقط نفسها وتركض إلى السيارة، بينما توقف السائقون الآخرون لتقديم المساعدة.

وحسب " الديلي ميل" الحادث الذي وقع في داغستان، جنوب روسيا ، أثار ردود فعل غاضبة.