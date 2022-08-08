شوف أقوى خصومات بنده السعودية اليوم تصل إلى 53٪ وحتى

تخفيضات وخصومات خاصة جداً لأيام معدودة من داخل مجله بنده Panda الأسبوعية بجميع فروع بنده ماركت في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الماركت خصومات مميزة جداً على جميع أنواع المنظفات، والتي تصل قيمة الخصم بها إلى 50٪ وأكثر ضمن عروض بندة السعودية لهذا الأسبوع، وإليكم تفاصيل العروض…

عروض بنده السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكمية

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار المنظفات المختلفة التي يحتاجها كل منزل، وتشمل: خصم خاص على سعر منعم الأقمشة من داوني Downy، وخصم آخر على سعر منعم أقمشة كمفورت، بالإضافة إلى خصومات بندة على أسعار: منعم الأقمشة المركز من كمفورت Comfort، وتخفيض آخر على سعر منعم الأقمشة المركز من داوني، وتخفيض آخر على سعر سائل فانيش مزيل البقع عن الأقمشة، والأكياس سريعة الذوبان من نانو بودس أريال، وتخفيض على سعر شامبو غسيل العباية من تايد Tide، وتخفيض آخر على سعر كبسولات تايد.

تخفيضات خاصة لفترة محدودة بفروع بندة

تتوفر بداخل فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: جل وأقراص الغسيل من برسيل، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار منظف برسيل باور جل، وتخفيض آخر على سعر سائل مزيل البقع عن الأقمشة من فانيش، وعروض أخرى على أسعار السائل المبيض من كوينكس، وخصم آخر على سعر مبيض الكلور من بروجيكت، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر كلوريكس للملابس البيضاء والملونة، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات مسحوق غسيل أومو، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مسحوق الغسيل المركز من جينتو، وغيرهم.

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بخصومات خاصة جداً نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض بندة السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر مسحوق الغسيل العادي من بونكس، وخصم آخر منهم على سعر مسحوق غسيل اكسترا وايت، وعرض آخر على سعر مسحوق غسيل برسيل المركز، ومسحوق غسيل اريال المركز، وتخفيضات أخرى على أسعار عبوات تايد.