نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم طازج تخفيضات وتنزيلات تصل لـ50%.. بادر بالاستفادة من عرض بنده قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت عروض بنده اليوم تخفيضات وتنزيلات تصل لـ50% قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين في السعودية الذين يبحثون عن مجلة عروض بنده اليوم الاثنين للاستفادة من الخصومات والتخفيضات على المواد الغذائية والمواد التي تحتاجها سيدات المنزل وعلى رأسها عروض بنده اليوم الطازجة على اللحوم والدجاج ومنتجات اللحوم، ما جعلنا نستعرض عبر السطور التالية جانب من أبزر العروض التي تحظى باهتمام كبير من متابعينا في السعودية.

عروض بنده اليوم الطازجة

تضمن عروض بنده اليوم الطازجة تخفيض سعر كيلو اللحم المفروم البقري البرازيلي إلى 24.95 ريال سعودي بقيمة 7 ريالات. بدلا من سعر 31.95 ريال سعودي.

فيما سجل مكعبات لحم بقري برازيلي 1 كيلو جرام في عروض بنده اليوم على الطازج سعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

وتراجع سعر كيلو الكفتة بقري برازيلي من 38.95 ريال سعودي إلى سعر 26.95 ريال سعودي.

وأصبحت سعر قطع دجاج طيبة وزن 900 جرام 11.25 ريال سعودي للحبة. بعد أن كان سعرها 13.95 ريال سعودي.

وبتخفيض 14 ريال سعودي على سعر برجر بقري برازيلي 1 كيلو وصل السعر إلى 25.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال.

أما سعر كيلو نقانق بقري برازيلي 27.95 ريال سعودي، وسعر كفتة بقري برازيلي وزن 1 كيلو 26.95 ريال سعودي.. والإسكالوب بقري برازيلي 39.95 ريال سعودي زنة 1 كيلو.

عروض هايبر بنده اليوم الاثنين

كما تتضمن مجلة عروض هايبر بنده اليوم الاثنين تخفيضات كبيرة على أسعار الأرز والمكرونة والطحين من بينها:-

تراجع سعر عبوة 10 كيلو من حبة أرز بسمتي أبيض حبة طويلة العائلة من 86 ريال سعودي إلى 60 ريال سعودي.

كما تراجع سعر 6 حبات مكرونة الجود كويتي وزن 400 جرام. وأصبح سعرها داخل عروض هايبر بنده اليوم الاثنين من 25.50 ريال سعودي إلى 16.95 ريال سعودي.

وتضمنت عروض بنده اليوم تخفيض سعر عدد 6 حبات مكرونة الجود كويتي وزن 400 جرام. وذلك من 25.50 ريال سعودي إلى 16.95 ريال سعودي.

وانخفض سعر العرض على 4 حبات طحين فاخر بُر الأولى وزن 1 كيلو جرام من 15.80 ريال إلى 9.95 ريال. و 2 حبة معجون طماطم رنا وزن 8×135 جرام العبوة من 21.90 ريال إلى 14.95 ريال.