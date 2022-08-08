شوف خصومات وتخفيضات خاصة جداً حتى نفاذ الكميات من مهرجان العثيم السنوي

خصومات وتخفيضات خاصة جداً حتى نفاذ الكميات من مهرجان العثيم السنوي على كل ما يحتاجه المنزل من سلع من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث لديهم جميع المنظفات ومستلزمات العناية بالبشرة والشعر، وجميع مستلزمات العناية الشخصية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أدوات أخرى، ومنتجات غذائية، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية بجميع فروع العثيم ماركت لفترة محدودة على أسعار: حفائض بيبي بروف الوسط، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار صابون ركس الأصفر، وخصومات أخرى على أسعار مناديل شير الحريرية، وورق القصدير من ركس، وغيرهم من خصومات على أسعار سوبر جل ركس بالصنوبر، وتخفيضات أخرى على أسعار أكياس النفايات من شير أبو ربطة، وخصم آخر على سعر مناديل الوجه من فاين Fine، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار كريم جونسون الناعم بزبدة الشيا، وغسول الفم من لسترين بالشاي الأخضر، وشامبو الأطفال الجديد من جونسونز.

خصومات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim

تتوفر بداخل فروع العثيم أيضاً بجانب العروض السابقة: عرض مميز على سعر حفائض فاين بيبي الكبيرة، وتخفيض آخر منهم على سعر ورق الحمام من فاين كمفورت، وتخفيض آخر على سعر غسول الوجه من نيوتروجينا ديب، شيبس اكسل بالجبنة الفرنسية، وتخفيض آخر على سعر شيبس ليز، وكورن كيلوجز شوكو، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار شيبس برينحلز متعدد النكهات، وخصومات أخرى منهم على أسعار لانشون هوت اند كرسبي بالدجاج، وخصم آخر على سعر المنى الشعر، وتخفيض آخر بالفروع على سعر خبز هرفي الشرائح الأبيض، وخصومات على أسعار كاتشب الطماطم من هاينز، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت زيتون بيتوتي البكر الممتاز.

خصومات خاصة من ماركت العثيم اليوم

تتوفر عدة خصومات حصرية لفترة محدودة على المنتجات الغذائية، ومنها: عرض مميز على سعر برجر الدجاج بالبقسماط من هرفي، وخصم آخر منهم على سعر شيبس تاتس، وخصم آخر على سعر حفائض بامبي كلوت الكبيرة، وتخفيض آخر منهم على سعر بهار الكاري الناعم من المهباح.