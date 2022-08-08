انت الان تتابع خبر.مر بتجارب فشل وإفلاس وحوّل منزله إلى نادٍ ليلي لدفع الإيجار وشهد له الكثير بعبقريته.. 10 معلومات صادمة لاتعرفها عن إيلون ماسك أغنى رجل في العام والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وفي مقاله الذي نشره موقع "ستارت آب تالكي" (startuptalky)، قال الكاتب ديف غوبتا إن ماسك عاد بقوة لدائرة الضوء مرة أخرى بعد عرض شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار، ونظرا لأن العديد من الناس لا يعرفون الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام حول هذا الملياردير، فإليك أهم 10 حقائق مثيرة للاهتمام حول إيلون ماسك لم تسمع بها حتى الآن.

حاول إيلون ماسك بيع تسلا إلى غوغل

يشتهر إيلون ماسك بأنه صاحب شركة "تسلا"، التي تنتج السيارات الكهربائية المستقبلية وتحقق أرباحا بمليارات الدولارات. لكن، هل يمكنك أن تتخيل أن تصبح "تسلا" تابعة لغوغل؟

ففي عام 2013، عندما أوشكت شركة "تسلا" على الإفلاس، حاول إيلون ماسك بيع شركة السيارات الكهربائية العملاقة لشركة "غوغل"، فقد كان ماسك صديقا قديما لـ"لاري بيج" المدير التنفيذي لشركة غوغل؛ لذلك طلب من صديقه شراء تسلا مقابل 6 مليارات دولار، وكان لدى ماسك أيضا بعض المطالب الأخرى مثل توفير غوغل 5 مليارات دولار لنفقات المصنع.

كما طالب بتقديم غوغل ضمانا بعدم إغلاق الشركة ما لم يصنعوا سيارة كهربائية من الجيل الثالث، وأراد ماسك أيضا إدارة الشركة لمدة 8 سنوات.

حصول "آبل" على فرصة لشراء "تسلا"

وحاول إيلون ماسك أيضا بيع تسلا لشركة التكنولوجيا العملاقة "آبل" (Apple). ففي عام 2018، خلال تصنيع "تسلا موديل 3″، كان ماسك يواجه مشكلة إنتاج ضخمة. وفي ذلك الوقت، حاول عقد اجتماع مع تيم كوك المدير التنفيذي لآبل من أجل مناقشة ما إذا كان بإمكانهم شراء تسلا (مقابل عُشر القيمة الحالية)، لكن تيم كوك رفض مقابلته.

السفر بسرعة 750 ميلا في الساعة من خلال أنابيب

وفي عام 2013؛ روج ماسك لمفهوم "هايبرلوب" (Hyperloop)، وهو نظام نقل أرضي فائق السرعة يتكون من أنابيب محكمة الغلق ومفرغة جزئيا، ويسافر الركاب فيه من خلال مركبات مضغوطة، ويطلق عليها "البودات" (pods)، حيث لا تحتوي هذه الكبسولات على عجلات عادية؛ بل "زلاجات" هوائية.

حوّل منزله إلى نادٍ ليلي لدفع الإيجار

وفي عام 1992، كان ماسك يدرس في جامعة بنسلفانيا بمنحة دراسية، وخلال ذلك الوقت، استأجر هو وزميله في السكن منزلا خارج الحرم الجامعي وحولاه إلى نادٍ ليلي ليتقاضى 5 دولارات عن كل شخص يدخله.

انسحاب إيلون ماسك من جامعة ستانفورد

وفي عام 1995، وعندما كان ماسك يبلغ من العمر 24 عاما، التحق بجامعة ستانفورد لبرنامج الدكتوراه في الفيزياء؛ إلا أنه ترك ستانفورد في غضون يومين، ونظرا لولعه الشديد بالإنترنت أطلق شركته الأولى "زيب 2" (zip2).

أول شركة ناشئة لإيلون ماسك

في عام 1995، أطلق ماسك مع شقيقه كيمبال أول شركة ناشئة" زيب 2″، وكان هدفها مساعدة وسائل الإعلام والصحف على التطور داخل عالم الويب والإنترنت، وقد اشترت "كومباك كومبيوتر كوروبريشن" (Compaq Computer Corporation) هذه الشركة مقابل 350 مليون دولار.

وفي عام 1999، استخدم ماسك بعض هذه الأموال لتطوير "إكس. كوم" (X.COM)، وهو بنك عبر الإنترنت. وفي عام 2001 تم تغيير اسم الشركة إلى "باي بال" (PayPal)، وفي وقت لاحق، في عام 2002، اشترت "إي باي" (ebay) هذه الشركة مقابل 1.5 مليار دولار.

اخترع لعبة كمبيوتر ذات طابع فضائي في سن الـ12

كان إيلون ماسك مهووسا بالفضاء منذ نعومة أظافره، فعندما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط، أنشأ رمزا للعبة "مطلق النار" على الكمبيوتر باسم "بلاستر" (Plaster)، وباع رمز اللعبة مقابل 500 دولار لمجلة كمبيوتر.

اشترى إيلون ماسك سيارة جيمس بوند الغواصة مقابل 997 ألف دولار

اشترى إيلون ماسك في عام 2013 سيارة جيمس بوند الكلاسيكية الغواصة "لوتيس إسري" (Lotus Esri) مقابل 997 ألف دولار بمزاد في لندن، وظهرت هذه السيارة في فيلم "الجاسوس الذي أحبني" التي تتحول إلى غواصة وتطلق الصواريخ، ولكن عندما علم إيلون أن السيارة في الواقع لا تتحول إلى غواصة أصيب بخيبة أمل.

أنشأ مدرسة خاصة في "سبيس إكس" لأطفال العاملين فيها

يعتقد ماسك أن المدارس النظامية لم تكن تقدم برامج مهمة بالنسبة له؛ لذلك في عام 2014، أطلق مدرسته الخاصة في "سبيس إكس" باسم "أد أسترا"(Ad Astra) التي يمكن لأطفال موظفي الشركة الدراسة فيها.

ففي هذه المدرسة لا يتم تجميع الطلاب وفقا لأعمارهم. فوفق ماسك، إن كل طالب لديه كفاءات وقدرات مختلفة، ولهذا السبب يجب أن يلبي التعليم احتياجاتهم بدلا من إجبارهم على التعلم بنفس سرعة الطلاب الآخرين، كما لا يوجد نظام درجات وكل شيء يتم تدريسه في شكل ألعاب.

التقى روبرت داوني جونيور بماسك من أجل الإلهام

عندما ظهر ماسك لأول مرة في عالم "مارفل" (Marvel) السينمائي في فيلم الرجل "الحديدي2" (iron2)، تكهن الناس أن ماسك كان مصدر إلهام لـ"توني ستارك"، هذا لأن شخصية روبرت داوني جونيور تشبه كثيرا إيلون ماسك، فكلاهما من أصحاب المليارات الذين يتمتعون بذكاء فائق.