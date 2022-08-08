

انت الان تتابع خبر بسبب الازمة المالية حتى الغربان أصبحت لصوص! فيديو طريف غراب يسرق مبلغا من المال من أحد المارة. والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية؛ ومن قبلها تفشي فيروس كورونا، لم تقف عند حدود البشر، بل يبدو أن تأثيرها قد امتد للطيور أيضا!

والتقط أحدهم المشهد الطريف بكاميرا الموبايل، وهو الفيديو الذي نشره حساب "يني شفق" التركي على "تويتر"، حيث انتهز الغراب فرصة انشغال النزيلة وغفلتها عن حقيبتها المفتوحة، ومد منقاره داخلها والتقط الورقة فئة 100 يورو.

إلا أن النزيلة انتبهت وبدأت تصرخ وتضحك في نفس الوقت، وتطلب نجدة ومساعدة المحيطين بها؛ لاستعادة النقود قبل أن يأخذها الغراب ويطير!