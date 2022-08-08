شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية بخصم 54٪ حتى نفاذ الكمية من عروض السعودية

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عمر شويل - جدة خصومات لفترة محدودة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في فروع مدن المملكة العربية السعودية حيث لديهم خصومات على أسعار السلع الغذائية والمأكولات من اليوم وحتى نفاذ الكميات…..

عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية

توفر مجنوعة محلات العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: زبادي نادك اليوناني بالفراولة، وخصم آخر على سعر حليب نادك بالشكولاتة Nadac، وتخفيض آخر على سعر شبيهة الجبنة الكاسات الكريمية من نادك Nadac، وتخفيض آخر منهم على سعر شبيهة جبنة نادك الموزاريللا المبشورة، وتخفيض آخر منهم على سعر زبدة نادك الغير مملحة، وخصم على سعر زيت الزيتون العضوي من نادك Nadac، وخصم على سعر شبيهة الجبنة المثلثات من نادك.

عروض خاصة من العثيم اليوم ولفترة محدودة

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات اليوم ولفترة محدودة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية، وتشمل: قشطة نادك الطازجة، وعرض آخر على سعر حليب المراعي كامل الدسم، وخصم على سعر حليب المراعي البودرة، وتخفيض آخر منهم على سعر عصير المراعي بالبرتقال، وخصم على سعر زبادي المراعي، كما لديهم بالماركت خصم آخر على سعر لحم الهروف البربري بالعظم، ودجاج اليوم الطازج، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار اللحم المفروم البلدي، وتخفيض آخر على سعر لحم العجل البلدي بالعظم، كما يوجد بالماركت خصم آخر على سعر لحم الغنم السوكاني بالعظم، ومكعبات اللحم البقري توب سايد، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبن الرومي من جرين لاند.

عروض خاصة من العثيم ماركت بالسعودية Al othaim

تتوفر بداخل فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عروض على أسعار: شبيهة الجبنة البيضاء الدنماركية من البقرات الثلاثة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار حلاوة الجميل السادة، وزيتون سما الأسود الأسباني الجامبو، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار لبنة داري، ومرتديلا حلواني البقري بالزيتون، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار جبنة تشيزالاند بحبة البركة، وعروض أخرى بجميع الفروع.

خصومات مميزة من اليوم ولفترة محدودة 8 أغسطس

توجد بداخل فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: أرز باب الهند البنجابي الأصلي، وخصم آخر على سعر ارز العائلة البسمتي الأبيض، وتخفيض آخر منهم على سعر اكياس شاي خدير الأسود، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار شاي خدير الأوراق الكاملة، وخصومات أخرى.