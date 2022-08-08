شوف عروض العثيم اليوم الاثنين بخصومات على المنتجات الغذائية حتى 50%

عروض العثيم اليوم الأثنين بخصومات على المنتجات الغذائية 2 كيلو بسعر 1 كيلو خلال يوم الأثنين في مهرجان الطازج أو حتى نفاذ الكمية، تحت شعار كيلو علينا وكيلو عليك تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى التخفيضات الحصرية لهذا الاسبوع على المواد الغذائية لتلبية احتياجات جميع عملائها، للاستفادة من التخفيضات والأسعار الحصرية تدعو أسواق العثيم عملائها بزيارة فروعها المتواجدة بجميع أنحاء المملكة، كما أنه يمكن تصفح البروشور الخاص بالعروض أونلاين من خلال الجوال، تعد العثيم من أكبر مراكز التسوق بالمملكة فهي تحتل المركز الثاني من حيث المبيعات بعد هايبر بنده وبنده.

عروض العثيم اليوم الاثنين بخصومات على المنتجات الغذائية حتى 50%

تحت شعار ” مهرجان الطازج” كيلو وعليه كيلو تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية اكبر عروض الاسبوع على المواد الغذائية، تسري التخفيضات لمدة يوم واحد أو حتى نفاذ الكمية، أسعار تصل إلى نصف السعر على الخضروات والفواكه وغيرها من السلع الغذائية بأعلى جودة، نعرض لكم فيما يلي بعض من أهم هذه الخصومات:

اللحوم الحمراء لاغنى عنها في أي منزل لذلك تقدم العثيم مجموعة من أكبر العروض على اللحوم و بسعر التكلفة، كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 28.95 ريال، سعر كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد 24.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون عظم سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على المكسرات والبهارات، تحتوي المكسرات على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الانسان، فهى غنية بالحديد والزنك والكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، تقدم العثيم بسعر التكلفة كيلو مكسرات مشكل بسعر 48.95 ريال سعودي، هناك تخفيضات حصرية على سعر البهارات التي لا غنى عنها في أي منزل، كيلو فلفل اسود مطحون بسعر 47.95 ريال، هيل زدني وزن 250 جرام بسعر 31.95 ريال.

عروض مستلزمات المطبخ بسعر التكلفة

أقوى العروض الحصرية على مستلزمات المطبخ لهذا الاسبوع وبسعر التكلفة، فتقدم العثيم ولمدة يوم واحد أو حتى نفاذ الكمية مهرجان التخفيضات على بعض من أهم مستلزمات المطبخ، خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 129 ريال، ترمس ديفا عدد 2 سعة 1 لتر بسعر 59 ريال، غلاية ماء سوبر بي زجاج سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال سعودي.