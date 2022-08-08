شوف عروض العثيم اليوم 8 أغسطس (عرض 2كيلو بسعر كيلو) 2022 تخفيضات وخصومات هائلة على منتجات الطازج

كشفت مجلة ماركت العثيم عن آخر عروض العثيم الاثنين 8 أغسطس بتخفيضات مميزة بمناسبة يوم عاشوراء، وتقدم ماركت العثيم الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية كل المنتجات والأدوات والأجهزة الكهربائية والذكية التي يحتاج إليها الفرد في حياته، وتتميز مجموعة عبد الله العثيم بأن لها الكثير من الفروع داخل وخارج السعودية ومن أشهر فروعها أيضًا في جمهورية مصر العربية وتستحوذ شهرة كبيرة في كل البلدان الموجودة بها.

كل ما هو طازج تجده في مهرجان #الأثنين_الطازج لدى #أسواق_عبدالله_العثيم

ننتظركم اليوم ..

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