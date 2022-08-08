شوف يومان على خصم ال40٪ في فروع العثيم بالسعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعية

يومان على انتهاء خصم ال40٪ في فروع العثيم بالسعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعية Al othaim أو حتى نفاذ الكمية، حيث يعد مهرجان العروض السنوي للعثيم في أيام الصيف من أقوى مهرجان التخفيضات في المملكة العربية السعودية، والذي نعرض لحضراتكم تفاصيله من خلال مقالات موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بداخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر الذرة الحلوة من ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الدجاج والبرجر البقري من ساديا، وخصومات أخرى منهم على أسعار صدور الدجاج من ساديا، ودجاج ساديا الكامل، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الأجهزة عبوات الخضار المشكل من ساديا Sadia.

خصومات خاصة من اليوم وحتى نفاذ الكميات

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت اليوم وحتى نفاذ الكميات، ومنها: خصم خاص على سعر زنجر الدجاج والدجاج البروستيد الفيليه من ساديا Sadia، كما في الفروع خصومات أخرى على أسعار: البطاطس ابمقلية الرفيعة والسميكة من ساديا، وتخفيض آخر منهم على سعر أفخاد الدجاج الغليظة من ساديا، وتنزيلات أخرى بالفروع.

خصومات خاصة داخل فروع العثيم هايبر ماركت

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات على أسعار كثير من السلع، وتشمل: خصم خاص على سعر أكياس شاي فيكتو، وتخفيض آخر على سعر زيت زيتون هالي كما بالماركت خصم خاص على سعر سكر هالي الطبيعي الناعم، وتخفيض على سعر تونة جنتل بزيت دوار الشمس، وتخفيض آخر على سعر تونة فيكتو الخفيفة الساندوتش، وخصم آخر على سعر سبانخ هورتكس المفرومة، وعرض آخر على سعر حليب مانا ابمكثف المحلى، وتخفيض آخر على سعر بطاطس تاستو الشرائح، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار طحينة هالي السائلة، ومياه هالي، ومكرونة الخليجية الاسباجتي، هذا بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار أرز هالي سيلا البسمتي، وعبوات عسل نحل بورام مع الشمع، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة هالي.