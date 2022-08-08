إدارة شركة صينية تعاقب موظفيها بطريقة مهينة وغير متوقعة .. والسبب لأنهم لم يحققوا التارجت

وأكد أحد الموظفين، لوسائل الإعلام الصينية، صحة الواقعة، قائلا إن "الموظفين عوقبوا بعد فشلهم في تحقيق أهداف مبيعاتهم التي حددتها الشركة وأصروا على أن العمال قبلوا طواعية العقوبة"، وأوضح أحد العاملين أن العقوبة جاءت بناء على إتفاق بين فريق الشركة وفروع أخرى، وتمت الموافقة على العقوبة من جميع الموظفين.
ووفقًا لقانون عقود العمل في الصين، لا يُسمح لأصحاب العمل بإذلال العمال ومعاقبتهم بدنيًا، علاوة على ذلك ، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن التعويض في حالة حدوث أي ضرر للعامل، ومع ذلك، فقد استخدمت العديد من الشركات الصينية إجراءات متطرفة أو غريبة لعقاب موظفيها، من ضمنها صفع أنفسهم، وأكل الديدان الحية.
وذكر التقرير، أنه رغما من القوانين إلا أن في أكتوبر الماضى، ورد أن شركة في مدينة دونجقوان جنوب الصين أجبرت عمالها على صفع أنفسهم مرارًا وتكرارًا من أجل "بناء قدرتهم على الصمود"، كما قامت شركة أخرى بإجبار الموظفين على التهام ديدان الأرض الحية كعقاب بعد فشلهم في تحقيق أهداف مبيعاتهم ولكن تم القبض على بعض الشركات وهي تطلق مثل هذه الفيديوهات عمداً لتعزيز دعاية لها.