انت الان تتابع خبر إدارة شركة صينية تعاقب موظفيها بطريقة مهينة وغير متوقعة .. والسبب لأنهم لم يحققوا التارجت والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- زحف عمال شركة صينية على الأرض كعقاب لهم لعدم تحقيقهم المبيعات المتفق عليها وذلك في طابور بإحدى الحانات، حيث جرى اتفاق بين الموظفين فى الشركة والعاملين بفروعها على العقوبة وسط موافقة جميع الموظفين، وفى هذا الصدد انتشر مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعى، والذى يوثق لحظة تنفيذ العقوبة على الموظفين، لكن الأمر قوبل بحالة رفض شديدة لتطبيق مثل تلك العقوبة، وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

وأكد أحد الموظفين، لوسائل الإعلام الصينية، صحة الواقعة، قائلا إن "الموظفين عوقبوا بعد فشلهم في تحقيق أهداف مبيعاتهم التي حددتها الشركة وأصروا على أن العمال قبلوا طواعية العقوبة"، وأوضح أحد العاملين أن العقوبة جاءت بناء على إتفاق بين فريق الشركة وفروع أخرى، وتمت الموافقة على العقوبة من جميع الموظفين.

ووفقًا لقانون عقود العمل في الصين، لا يُسمح لأصحاب العمل بإذلال العمال ومعاقبتهم بدنيًا، علاوة على ذلك ، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن التعويض في حالة حدوث أي ضرر للعامل، ومع ذلك، فقد استخدمت العديد من الشركات الصينية إجراءات متطرفة أو غريبة لعقاب موظفيها، من ضمنها صفع أنفسهم، وأكل الديدان الحية.

وذكر التقرير، أنه رغما من القوانين إلا أن في أكتوبر الماضى، ورد أن شركة في مدينة دونجقوان جنوب الصين أجبرت عمالها على صفع أنفسهم مرارًا وتكرارًا من أجل "بناء قدرتهم على الصمود"، كما قامت شركة أخرى بإجبار الموظفين على التهام ديدان الأرض الحية كعقاب بعد فشلهم في تحقيق أهداف مبيعاتهم ولكن تم القبض على بعض الشركات وهي تطلق مثل هذه الفيديوهات عمداً لتعزيز دعاية لها.