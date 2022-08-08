انت الان تتابع خبر شيخ دين معروف يفجر مواقع التواصل بتصريح مفاجىء: ”من ادعى رؤية الجن فهو كاذب“..تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- علق الدكتور أحمد الغامدي على ادعاء بعض الرقاة التحدث مع الجن.

وتابع: من يدعي رؤية الجن فهو كاذب، ولا تقبل شهادته ويعتبر فاسق لأنه يكذب كتاب الله تعالى، وأيضا ادعاء الرقاة التحدث مع الجن، هذا كله كذب ولا ينبغي أن يصدق.

وأشار إلى أن تقسيم السحر إلى أبيض وأسود وأحمر قد يكون من باب تضخيم السحر والسحرة.

مؤكدا أن تعليم الشياطين السحر للناس هو كفر. ولفت إلى أن الرسول قد سحر وشفاه الله وعفاه ثم نزلت سورة الفلق والإخلاص.

وشدد على أهمية التحصن بالأذكار الشرعية الواردة في الصباح والمساء، وأن يعلم الإنسان أن النافع والضار هو الله وأن من أصيب بالسحر عليه أن يلجأ إلى الرقية الشرعية.