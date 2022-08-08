باى باى الحشرات للابد.. عجينة الصراصير القنبلة الجبارة تركيبة الموت للتخلص من جميع الحشرات فى دقيقتين نهائيا بدون مبيد

باى باى الحشرات للابد.. عجينة الصراصير القنبلة الجبارة ، عمل عجينة الصراصير التي تعد الحشرة الأكثر قرفًا وإثارة للاشمئزاز في المنازل، فهي تتواجد فيه حتى مع الحفاظ على النظافة، وذلك بسبب البلاعات والمجارير في المنازل، وقد كان من أهم المكونات التي تساهم في القضاء على تلك المشكلة استخدام العجينة المستخدمة للقضاء على الصراصير، فكيف يمكن صنعها في المنزل مع المكونات الآمنة التي تعطي نفس النتائج التي تعطيها البودرة المشتراة أو العجينة التي يتم شرائها من المتاجر؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم.

باى باى الحشرات للابد.. عجينة الصراصير القنبلة الجبارة

بالطبع مكونات هذه العجينة لا تتوافر في المنزل، فبالتالي ستضطرين لشرائها إما من محلات العيادات البيطرية، أو من الصيدلية، وفي كل الأحوال ستحتاجي إلى الحذر حين استخدامها، ومكوناتها كالتالي:

حمض البوريك أو البوريك أسيد.

لبن مجفف.

سكر.

ماء للعجن.

قطعة من الخشب أو ملعقه صغيرة لا تحتاجين إليها.

وكذلك طبق بلاستيك يجب أن تتأكدي أنك لن تحتاجي إليهما مرة أخرى.

الطريقة:

ستبدأي أولًا بخلط اللبن المجفف مع البوريك أسيد، وتقليبهما بواسطة القشة أو الملعقة.

ضعي الماء مع بقية المكونات مع التقليب حتى تحصلي على عجينة أقرب لحالة السيلان.

بعد عجنها دعيها في مناطق معينة، فمثلًا إن كانت هناك أي شقوق بين السيراميك، وراء الأبواب، بجوار البلاعات.

هذه الأماكن مناسبة، كما يمكنك وضعها أسفل الأحواض والمرحاض، وأيضًا بداخل الأدراج ولكن من الخلف أو من المناطق التي لا يمكن أن تمس الأواني والملاعق الخاصة بك، وخلف البوتاجاز كل هذه الأماكن التي يمكن أن تختبئ فيها الصراصير وزعي فيها العجينة.

سيحتاج الأمر إلى 72 ساعة على أقصى تقدير لكي لا تشاهدي صرصور مرة أخرى في منزلك.

آلية عمل عجينة الصراصير

لماذا يجب أن لا تشاهدي أي صرصور في منزلك بعد استخدام تلك العجينة؟ يعود ذلك لعدة أسباب منها ما يلي:

ينجذب الصرصور إلى المواد السكرية، وأنت تضعين في عجينتك السكر، وكذلك اللبن المجفف مما يجذب الصرصور إلى تناولها وبالتالي يقتله اليورك أسيد.

الجاذبية التي تحدث هنا ليس مكمنها وجود السكر فقط، بل إن هناك رائحة جذابة تخرج من العجينة وتجذب الصرصور إليها ليتناولها.

اليوريك أسيد ليس سمًا بل إنه يسبب مشكلة لدى الصرصور تجعله يموت، ولا يستطيع تناول الطعام.

وهذه المشكلة هي الجفاف الذي يحدث في الجهاز الهضمي الخاص به، بالتالي يحدث له جفاف فيموت.

نصائح ضرورية عند استخدام عجينة الصراصير