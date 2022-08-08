نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب jarir بخصم حتى 54% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب ومختلف الأجهزة الالكترونية تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir بخصم يصل إلى 54%، وهذا ضمن التخفيضات المستمرة لفترة محدودة من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore ، حيث نقدم لكم يوميًا كل ما هو جديد من اسعار المنتجات في متاجر السعودية الكبرى بأكبر الخصومات المتاحة في السوق السعودي.

هذا بجانب ما يقدمه موقع مكتبة جرير من كتب لأشهر الكتاب العرب والأجانب، مع العديد من الأدوات المكتبية والدراسة، لجانب الكثير من أنواع المستلزمات الدراسية التي يحتاج لها الطلبة والطالبات، كما يوجد في كل الفروع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الذكية والأحرى الكهربائية، والتي نعرضها لكم يوميًا بأحدث الأسعا المطروحة.

عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب jarir بخصم حتى 54% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore

خصومات جرير جوالات وشاشات ولاب توب اخترناها لكم اليوم لعرضها لكم في مقالنا هذا بخصومات تصل حتى 54% وهذا لفترة محدودة فقط بمناسبة العودة إلى المدارس، فلا تفوتوا الفرصة قبل انتهاء مدة العرض المتاح فقط داخل المملكة العربية السعودية، والتي يمكن الحصول عليه مع خدمة تقسيط جرير المميزة.

كما يمكنكم الإستفادة من العديد من الخدمات الأخرى المتاحة سواء على الموقع الرسمي أو في داخل الفروع الرئيسية المتاحة في مختلف المناطق داخل المملكة العربية السعودية، وبهذا يمكنكم التسوق من مكتبة جرير بكل أريحية، مع ميزة توفير كافة الإحتياجات الأساسية والترفيهية التي قد يرغب العميل في شرائها في مكان واحد.

تخفيضات مكتبة جرير

شاشة تي سي ال بمقاس 98 بوصة بدقة 4k الترا اتش دي بتقنية النقاط الرباعية، كيو ال اي دي، شاشة تليفزيون تعمل بنظام تشغيل ذكي، متاح منها اللون الأسود بسعر 24999 ريال سعودي بدلًا من 29999 ريال سعودي، بخصم 10% وتوفير مبلغ 5000 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

شاشة سامسونج بمقاس 65 بوصة بدقة 4k الترا اتش دي، نيو كيو ال اي دي، شاشة تليفزيون تعمل بنظام تشغيل ذكي، متاح منها لون كسوف الفضة بسعر 7399 ريال سعودي، وهذا بدلًا من السعر 12999 ريال سعودي، مع خصم فوري عند الشراء قدره 43% وتوفير مبلغ 5600 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار الالكترونيات الذكية في مكتبة جرير

جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 3 samsung galaxy z fold3 5g، يأتي بسعة 512 جيجابايت للذاكرة الداخلية، بجانب 12 جيجابايت لذاكرة الرام، متاح منه اللون الأسود، بسعر 6399 ريال سعودي، وهذا بدلًا من السعر 7099 ريال سعودي، مع خصم فوري عند الشراء قدره 9% وتوفير مبلغ 700 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max 5g، يأتي بسعة 1 تيرا بايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات، متاح منه اللون الازرق سيرا، بسعر 6999 ريال سعودي، وهذا بدلًا من السعر 7699 ريال سعودي، مع خصم فوري عند الشراء قدره 9% وتوفير مبلغ 700 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

عروض جرير الجديدة

وتقدم لكم مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية خصومات على أسعار الشاشات الذكية من إصدارات شركة سكاي وورث skyworth، والتي تجدوها بخصم يصل إلى نسبة 52%، وهذا ضمن عروض عيد الأضحى المبارك التي لا تزال مستمرة معنا بعد إنتهاءه، حيث تسري الخصومات تلك حتى يوم 17 يوليو 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

كما يوجد عرض على أجهزة الطباعة المتاحة لدى مكتبة جرير السعودية، حيث متاح بها طابعة ابسون ام 2120 Epson m2120، والتي تأتي مع خزان حبر، وهي طابعة مميزة متعددة الوظائف بتقنيات متنوعة، وتجدوها بسعر 1049 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 1349 ريال سعودي، مع هدية مجانية أوراق طباعة بسعر 60 ريال سعودي.

عرض الإستبدال من جرير

تتيح مكتبة جرير في السعودية لكل عملائها عرض الإستبدال المميز التي تقدمه على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهذا ينطبق على أجهزة التابلت واللابتوب، هذا بالإضافة إلى إمكانية إستبدال الساعات الذكية والجوالات أيضًا، حيث يعمل المتجر على تجديد المنتجات المستبدلة وطرحها للبيع وفقًا لحالتها.

ومتاح الآن إمكانية إستبدال وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها داخل موقع الرسمي في السعودية، فمن خلال تلك الخدمة يتم تقديم العديد من الأجهزة المجددة التي من خلالها يمكن الحصول على أحدث جوال تم طرحه في أسواق الجوالات السعودية، وبسعر مخفض جدًا يصل أحيانًا إلى نصف سعر الجهاز الجديد منه.

فيمكنكم الآن استبدال أي ساعة ذكية قديمة بساعة ابل ووتش سيريس 7 apple watch series 7 بفارق سعر مناسب وفقًا لحالة الجهاز المستبدل، كما يمكن استبدال أي جهاز تابلت قديم بتابلت ايباد ipad من إصدار شركة ابل، كما أنه متاح إستبدال أي جهاز لاب توب قديم بجهاز لاب توب ماك بوك macbook جديد من ابل.

أيضًا متاح حاليًا عرض إستبدال مغري جدًا يتيح لكم إستبدال الجوال القديم بجهاز جوال ايفون 13 أحدث إصدارات شركة ابل، والذي تحصلون عليه بتوفير يصل إلى نسبة 50%، وهذا هو عرض لا يقاوم نظرًا لما يضمه الجوال من مواصفات لا تقارن بأي جوال آخر، ولذا يتهافت العملاء على شراءه، فاستغلوا العرض قبل إنتهاء مدته.

جوالات جرير

مع مكتبات جرير يمكنكم الآن الحصول على جوال شركة هونر honer الجديد هونر اكس 9، وهذا من خلال خاصية الحجز المسبق المقدمة على موقع جرير الرسمي، حيث يمكنكم طلبه الآن وإستلامه فور صدوره في المملكة العربية السعودية، وهذا يمكن أن بتم بالاتفاق مع الفروع أو طلبه مباشرةً من الموقع الإلكتروني.

جوال هونر اكس 9 honor x9 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، متاح بسعر 1299 ريال سعودي للإصدار الذي يضم سعة 256 جيجابايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية على الهاتف، والتي تحتوي ضمنها ذاكرة للرام بسعة 8 جيجابايت، وعند شراء الجوال يتم الحصول على هدية مجانية بقيمة 698 ريال سعودي.

سعر جوال هونر اكس 9 الجديدة honor x9 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، متاح بسعر 1099 ريال سعودي للإصدار الذي يضم سعة 128 جيجابايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية على الهاتف، والتي تحتوي ضمنها ذاكرة للرام بسعة 8 جيجابايت، وعند شراء الجوال يتم الحصول على هدية مجانية بقيمة 698 ريال سعودي.

ساعات جرير

تقدم لكم مكتبات جرير ساعات ذكية مميزة جدًا من إصدار شركة هواوي huawei من ساعات واتش جي تي 3 برو، والتي تجدوها حاليًا على الموقع الرسمي بسعر مميز جدًا، وتحصلون عليها مع هدايا مجانية مميزة، وعرض السعر المخفضة هذا متاح حتى فترة محددة المدة فقط، ويمكن طلب الساعة مباشرةً من على الموقع أو من أي فرع قريب منكم.

مع علم حضراتكم بأن هذا العرض ساري لإستلام الهدية مع الجهاز عند الشراء قبل الموعد المحدد ذكره، وأن العرض هذا متاح في الفروع الرسمية لمكتبة جرير السعودية فقط، أو من خلال الشراء من على الموقع الإلكتروني الرسمي داخل مناطق المملكة العربية السعودية، فالفرصة متاحة بكميات محدودة فقط فبادروا بالشراء والتسوق.

حيث يأتي مع الساعة هدية مجانبية فورية عبارة عن بطاقة حماية خاصة بشاشة الساعة بمبلغ قيمته 500 ريال سعودي، متاح إستلام الهدية تلك عند شراء الساعة في مدة أقصاها كان يوم التاسع والعشرين من شهر مايو 2022، ولذا نجد العديد قد سارعو للشراء للحصول على الهدية، وبهذا يمكنكم إستخدام الساعة دون القلق من حدوث أي ضرر للشاشة.

خصم كبير من مكتبات جرير متاح لفترة محدودة على سعر ساعة هواوي واتش جي تي 3 برو huawei watch gt 3 pro، تجدوها متوفرة الآن بسعر يبدأ من مبلغ 1499 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة داخل السعودية، مع هدية مجانية بطاقة حماية للساشة بقيمة مبلغ 500 ريال سعودي.

عرض الإستبدال في جرير

مع مكتبات جرير متاح للعملاء عرض رائع لا مثيل له، ألا وهو عرض الإستبدال الخاص بأجهزة أيباد ابل، فالآن وفي كل الفروع يمكنكم إستبدال أي جهاز تابلت قديندم بجهاد ايباد من شركة ابل، حيث يستمر هذا العرض حتى يوم 31 مايو 2022 الموافق 1 من شهر ذي القعدة 1443 هجريًا.

جرير مول

متاح الآن عرض مغري جدًا من مكتبات جرير تقدمه لكل عملاء المملكة العربية السعودية، فمتاح حاليًا بالفروع خصم 50% على القطعة الثانية من أجهزة لابتوب ايسر، فعند شراء القطعة الأولى منه تحثلون على الثانية بنصف السعر فقط، وبالطبع تلك فرصة لن تعوض يمكن الإستفادة منها في كل الفروع أو من خلال الشراء من الموقع الالكتروني لمكتبة جرير في المملكة.

وهذا العرض من مكتبة جرير يعد فرصة لن تعوض لتجهيز المكاتب والمدارس والجامعات، حيث تستلزم تلك المنشآت توافر عدد كبير من أجهزة اللاب توب، وقد أثبتت أجهزة اللاب توب من شركة ايسر كفائتها على المدي الكويل من خلال تجارب إستخدام العملاء، فبالتالي هي من الأجهزة المناسبة لتحمل ظروف العمل والدراسة.

عرض مكتبات جرير

تقدم مكتبات جرير أيضًا على موقعها الإلكتروني الرسمي تخفيضات كل يوم متجددة بإستمرار، وهذا على أكثر المعروضات التي يفضلها العملاء، وبهذا يمتلك موقع مكتبة جرير الرسمي ميزة لا مثيل لها في كل مواقع التسوق الإلكترونية، ألا وهي ميزة التسوق بضغطة زر واحدة من العروض اليومية.

وبهذا يتنوع موقع جرير السعودية فيما يقدمه من معروضات بأسعار تختلف كل يوم عن سابقه، وعلى العملاء متابعة ما بكرحه الموقع من خصومات أول بأول، واختيار اليوم المناسب للتسوق والذي يضم أرخص سعر للمعروضات التي يرغبون في شرائها، لينجح بهذا موقع جرير في جذب انتباه عدد كبير من العملاء إليه.

تنزيلات جرير بالسعودية

تقدم لكم مكتبة جرير الآن كتالوج يضم عرض خاص لديها لا يفوت، والذي يمكنكم من خلاله تقديم العيدية لكل أقاربكم والأطفال، حيث تتمثل تلك العيدية في شكل صرف قسائم شراء مجانية يتم صرفها في عمليات التسوق من أي فروع متجر مكتبات جرير، وبهذا تحث مكتبات جرير على الترابط الأسري.

كما قدمت كل فروع مكتية جرير لكل العملاء في المملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة بشكل حصري على أسعار مختلف المعروضات في شهر مايو 2022، وهذا يعد من ضمن ما تقدمه جرير من نشرات العروض الترويجية المتجددة لديها، حيث تقدمها بالسعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتستمر معكم لفترة محدودة، فهي فرصة لا تعوض.

وتشمل العروض خصومات على أجهزة اللاب توب 2×1، والتي تضم مختلف أنواع الكمبيوتر المحمول المتنقل، والمتحول، وكمبيوتر للألعاب، وهذا يسري علي عدة أصناف مختارة، وجميعها ذات مواصفات تقنية عالية، وأستخدامات متنوعة، وهذا كله تجدوه داخل كتالوج جرير الجديد، أو من خلال موقع اكسترا الرسمي.

كما تشمل العروض أقوى أجهزة الجوال الذكي على الإطلاق، والتي تم طلبها من عدد كبير من العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر مكتبات جرير الجوالات من الفئة المتوسطة التي تشهد إنجذابًا كبيرًا من قِبل العملاء في الوقت الحالي، خاصةً بعد أن ظهرت جوالات جديدة على الساحة تنافس جوالات ابل وسامسونج.

كتالوج مكتبة جرير الجديد

انطلقت من جديد أقوى الخصومات الرمضانية داخل كل فروع مكتبة جرير المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، وقد ضمت أجدد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع ملحقات الأجهزة الذكية، والتي تضم تشكيلة كبيرة من أشهر إصدارات الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة التكنولوجية المطلوبة داخل السوق السعودي.

وتقدم مكتبة جرير حصريًا عرض رائع على باقات مختلفة من سولو للعملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لكم بسعر مميز جدًا متاح حتى فترة محدودة فقط، حيث يتضمن عرض الخصم على تلك الباقات هدايا مجانية من تتمثل في خدمة التيك توك المجاني الذي يستمر لمدة 3 أشهر، مع السوشيال، والبيانات والمكالمات.

وتحتوي الباقة المطروحة من سولو على سعة 40 جيجابايت خاصة بالبيانات، بجانب عدد لا محدود من المكالمات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى سعة لا محدودة من إمكانية الدخول على كل مواقع وتطبيقات اليوشيال ميديا، كل هذا تحصلون عليه من خلال شراء باقة سولو التي تقدمها مكتبة جرير بسعر 85.68 ريال سعودي فقط.

وتضم الخصومات عرض خاص لفترة محدودة في كل الفروع على أسعار الأكسسوارات من هايبراكس، والتي وصلت إلى 54%، حيث يشمل الخصم أجهزة ملحقات الكمبيوتر الإلكترونية بسعر مميز ، مثل سماعات الرأس المستخدمة في الألعاب، بجانب لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر المكتبي، والتي تعد من الأجهزة التي لها أهمية كبيرة في السوق السعودي.

كما تضم خصومات متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية تخفيضات كبيرة على أسعار الشاشات الذكية بخصم مميز داخل كل الفروع وصل إلى 42%، وهذا خاص بشاشات تلفاز سامسونج الذكية فقط، والتي هي من الشاشات التي أثبتت كفائتها على مدار العقد الماضي، حيث أن شركة سامسونج اشتهرت بالتقنيات الأمثر تطو جدًا في إصداراتها.

أيضًا تشمل الخصومات على المعروضات لدى موقع مكتبات جرير أجهزة كمبيوتر محمول ولابتوب متحول من كل الماركات، ومنها أجهزة شركة اتش بي hp الشهيرة، والتي يفدم لكم جرير أجهزة اللابتوب منها بمعالج ايه ام دي رايزن، والتي تقدم لكم أداء يعتمد عليه في كل المجالات الحياتية سواء على مستوي الدراسة أو العمل.

تقسيط جرير

يمكن من خلال خدمة تقسيط جرير يتم تقسيم المبلغ المستحق للسلعة المشتراه على دفعات شهرية تستحق الدفع كل شهر حسب الإتفاق، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني بعد الموافقة على الشروط والأحكام الموضوعة، كما أنه يمكن الإستفادة من الخدمة والتعاقد عليها من خلال الفروع المنتشرة في إرجاء المملكة العربية السعودية.

ومن خلال مكتبات جرير يمكنكم تقسيط سعر المشتريات الخاصة بكم على دفعات شهرية تسدد على التوالي بقسط يبدأ من مبلغ 116 ريال سعودي، ومتاح التقديم على طلب الدفع بالتقسيط من خلال موقع مكتبة جرير الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت، وهكذا سهلت جرير عملية الشراء مهما كان سعر المنتج، كخدمة إضافية لديها.

خصم جرير

يتميز متجر جرير الإلكتروني على الإنترنت بتقديمة الكثير من الخدمات للعملاء على كلٍ من الموقع الرسمي الخاص بمعروضاتها داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا في مختلف فروع السعودية التابعة له، كما تقدم خدمات خاصة لكل منهما على حدًى، وهذا لكي تتيح للعملاء خدمات متعددة من خلال إمكانية التسوق التي يرغبون بها.

ويتيح جرير خصم إضافي للعملاء من حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية المسبقة الدفع من مصرف الراجحي alrajhi bank ، حيث يقدم موقع جرير خصم بقيمة 20% بالتعاون مع بنك الراجحي، وهذا بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويتيح جرير هذا الخصم فقط من خلال التسوق والشراء من على الموقع الإلكتروني الرسمي في المملكة العربية السعودية.

جوالات جرير

ينجذب العملاء داخل المملكة العربية السعودية إلى السعر الأرخص والجودة الأعلى، ولهذا تتحدى مكتبات جرير دائمًا سائر المتاجر الأخرى في السعودية بتقديم ما يجذب العميل من خصومات ضخمة وماركات شهيرة ذات جودة عالية، خاصةً خصومات جرير على أجهزة الجوال الذكي، فهو أكثر الأجهزة طلبًا من العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

وتوضح الصورة التالية ما طرحته جرير من خصم كبير على أسعار جوالات هواوي الذكية huawei والتي تتسم بنظام تشغيلها الفريد، مع وجود متجر خاص بها للتطبيقات، ناهيك عن نظام البرمجة الذي أشاد به معظم المستخدمين لجوالات هواوي على مدار الأعوام الأخيرة السابقة، والذي هو من أهم أسباب تعلق عدد كبير من العملاء بإصدارات الشركة.

حيث تقدم مكتبة جرير داخل فروعها في المملكة العربية السعودية خصم كبير على إصدارات جوالات هواوي الذكية والذي وصل إلى 20%، وهذا ضمن عروض رمضان المبارك 2022، والتي تقدمها لكم طيلة الشهر الفضيل، فقط خصصت مكتبات جرير تلك الخصومات على أصناف مختارة من أحدث إصدارات جوالات هواوي.

عروض جرير

تشتهر تخفيضات جرير بأقوى الخصومات على الجوالات من سامسونج samsung و هواوي huawei و جرير ايفون 12 iphone ، بجانب جوالات جرير الخاصة بالألعاب التي أصبح عليها طلب مع إنتشار محبي الألعاب ومتابعينها.

حيث تقدم لكم متاجر جرير إصدارات متنوعة تعد الأحدث داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، والتي تضم تقنيات متطورة جدًا بتكنولوجيا حديثة تناسب الأستخدام اليومي لعصرنا الحالي، والتي يعرضها لكم موقع جرير بأرخص سعر ممكن داخل المملكة، كما يقدم لكم مزايا متعدده يمكن الإستفادة بها من خلاله بخطوات بسيطة وسهلة.

jarirbookstore

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe بسعر خاص 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي للنسخة 128 جيجابايت، بخصم 25% أي ما يعادل 750 ريال سعودي.

بسعر خاص 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي للنسخة 128 جيجابايت، بخصم 25% أي ما يعادل 750 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي اس 21 samsung galaxy s21 بسعر مخفض 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 15% أي ما يعادل 550 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

عرض على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 بلاس samsung galaxy s21 plus بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 14% أي ما يعادل 600 ريال سعودي.

خصم على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 17% أي ما يعادل 900 ريال سعودي.

تقسيط جرير

جوال جالاكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold2 سعة 256 جيجا بايت، لون أسود، يعمل علية شبكة إتصالات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 6199 ريال سعودي بدلًأ من 7999 ريال سعودي، بخصم خاص 23%، بتوفير بقيمة 1800 ريال سعودي.

تيلو جامز لجيون فون دول سعة 256 جيجا بايت، لون ازرق، يعمل علية شبكة إتصالات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي، بخصم خاص 29%، بتوفير بقيمة 1000 ريال سعودي وهدية بقيمة 400 ريال.

ولعله من الضروري ذكر أن أكثر أهم فوائد الجوالات بالنسبة إلى المراهقين والبالغين أيضًا في وقتنا الحالي، هو توفير تقنيات أحدث الألعاب بتصميمات الجوالات، فالبعض منا لا يمتلك جهاز كمبيوتر حديث يمكنه لممارسة هواية اللعب، ولهذا يعد الجوال أحد الأساسيات عند الكثير من الشباب، سواء من الذكور أو من الفتيات.

جرير

الصورة التالية بها أهم التخفيضات على موقع جرير اون لاين بأرخص سعر ممكن للشاشات الحديثة بتقنياتها الذكية، كما أنها تتميز بجودتها العالية وتنوعها من مختلف الشركات الكبيرة، ونترككم مع الأسعار وفقًا لمقاس الشاشة والماركة، سواء سوني sony أو سكاي وورث ، أو ال جي lg أو سامسونج.

حيث بالطبع يحدد سعر الشاشات مقاسها وجودتها وما تشمله من مواصفات، وبهذا نجد تنوع كبير وتفاوت في الأسعار، سواء في الشاستت كبيرة الحجم الخاصة بالغرف ذات المساحات الواسعة أو مكاتب العمل والشركات، أو المحاضرات، أو المطاعم والمقاهي، أو في الشاسات صغيرة الحجم الخاصة بالألعاب أو المشاهدات الأسرية، والأسعار جاءت في جرير كالتالي.

جرير اون لاين

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة ال اي دي مقاس 70 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي بخصم فوري 36% بتوفير 2500 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة ال اي دي مقاس 60 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي بخصم فوري 38% بتوفير 2300 ريال.

خصومات عروض جرير

تليفزيون ذكي سكاي وورث بشاشة ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي بخصم فوري 35% بتوفير 2300 ريال.

تليفزيون ذكي هاير بشاشة دي ال اي دي مقاس 70 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 5599 ريال سعودي بخصم فوري 39% بتوفير 2200 ريال.

عروض جرير شاشات

تليفزيون ذكي هاير بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، يعمل بنظام أندرويد بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 8149 ريال سعودي بخصم فوري 45% بتوفير 3650 ريال.

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم فوري 44% بتوفير 3500 ريال.

شاشات جرير

تليفزيون ذكي سكاي وورث بشاشة ال اي دي مقاس 86 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 7899 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي بخصم فوري 28% بتوفير 3100 ريال.

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي بخصم فوري 42% بتوفير 2500 ريال.

خصومات شاشات جرير

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة نانو سيل دي ال اي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي بخصم فوري 53% بتوفير 4000 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة كيو ال اي دي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي بخصم فوري 47% بتوفير 4200 ريال.

عروض جرير على الشاشات

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة نانو سيل دي ال اي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم فوري 54% بتوفير 4300 ريال.

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 5199 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي بخصم فوري 48% بتوفير 2500 ريال.

عروض جرير للشاشات

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من12999 ريال سعودي بخصم فوري 50% بتوفير 6500 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة كيو ال اي دي مقاس 85 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 17999 ريال سعودي بخصم فوري 47% بتوفير 8500 ريال.

تخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 85 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 10299 ريال سعودي بدلًا من 19999 ريال سعودي بخصم فوري ع الشراء 49% بتوفير 9700 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة ال اي دي مقاس 86 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 8899 ريال سعودي بدلًا من 18999 ريال سعودي بخصم فوري 53% بتوفير 10100 ريال سعودي.

وبهذا يكون متجر جرير الإلكتروني على الإنترنت قد غطى معظم أنواع الشاشات الحديثة، حيث يوجد منها كل المقاسات، كذلك يوجد منها ما يضم تقنيات حديثة جدًا تمكن المشاهد من الدخول من خلاله على خدمات جوجل بخاصية الواي فاي، كما يوجد منها ما يتميز بمقاس كبير للشاشة لمشاهدة أمتع، هذا بجانب تقنية البلوتوث التي اصبحت متاحة في الشاشات الذكية التي تم إصدارها في مؤخرًا في المملكة.

مكتبات جرير

تضم عروض مكتبة جرير لابتوب أشهر أجهزة اللاب توب التي يزيد عليها الطلب يومًا بعد يوم من محبي تجديد واستبدال الأجهزة القديمة، وكذلك كل من يرغب في شراء كمبيوتر محمول جديد له أو لأبنائه، فأجهزة لاب توب جرير أصبحت من الضروريات في عصرنا الحالي، وخاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد ازداد الطلب عليها لاستخدامها في إنجاز المهام الدراسية، بالإضافة لأنها أصبحت من الأساسيات في سوق العمل في العديد من الوظائف والأعمال.

jarir

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8299 ريال سعودي بدلًا من 8549 ريال سعودي، بخصم 250 ريال.

apple ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8299 ريال سعودي بدلًا من 8549 ريال سعودي، بخصم 250 ريال. لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو huawei matebook x pro ، بشاشة مقاس 13.9 بوصة، الجيل العاشر، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم 30% بقيمة 2100 ريال.

شركة جرير للتسويق

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 13.5 بوصة الجيل العاشر، الجيل العاشر، بسعر 5299 ريال سعودي بدلًا من 7099 ريال سعودي، بخصم 25% بقيمة 1800 ريال سعودي.

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 15 بوصة ايه ام دي رايزن، الجيل العاشر، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي، بخصم 20% بقيمة 1500 ريال سعودي.

جرير لابتوب

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 9999 ريال سعودي بدلًا من 10399 ريال سعودي، بخصم 400 ريال.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 9399 ريال سعودي، بخصم 400 ريال.

اسعار جرير لابتوب

لاب توب ابل ماك بوك برو 16 apple macbook pro 16 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 16 بوصة، انتل كور اي، بسعر 10499 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي، بخصم 500 ريال سعودي.

لاب توب ريزر بليد برو 17 مع لوحة مفاتيح إنجليزية، كمبيوتر محمول للألعاب، بشاشة مقاس 17.3 بوصة، بسعر 14699 ريال سعودي، بخصم 1247 ريال سعودي.

وهكذا نكون قدمنا كافة المواصفات الخاصة بأجهزة جرير من اللاب توب الحديث من إنتاج مختلف الشركات الكبرى عالميًا، حيث يهتم الأفراد بمعرفة مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يقبل على شراؤه للتأكد من توافقه مع المتطلبات التي يحتاج إلى توافرها في جهازه الجديد، سواء كان إحتياجه له خاص بالعمل أو الدراسة أو للألعاب.

في الختام نود أن نوضح أن خصومات متجر جرير تقدم لكم أسعار حصرية جدًا ومميزة للجوالات والشاشات واللابتوب وكل ما هو جديد في المملكة العربية السعودية، وتابعونا للمزيد من الخصومات والتخفيضات التي نأتي لكم بها من كل المتاجر الشهيرة داخل المملكة، بجانب خصومات الأغذية والمشروبات من السوبر ماركت، مع الأجهزة المنزلية والتابلت والأيباد، كل هذا تجدوه معنا يوميًا.

حيث تتجدد الأسعار كل يوم بصفة مستمرة وفقً للمناسبات الخاصة بالمواسم الشتوية والصيفية، مع الأعياد الرسمية والغير رسمية أيضًا، حيث تستغل كل المتاجر في المملكة العربية السعودية أي فرصة لجذب العملاء لها بما تقدمه من أسعار مغرية تلقى إعجابهم، وكلما زادت المنافسة بين المتاجر كلما زادت الخصومات، ولهذا نهتم بعرض الجديد منها كل يوم.