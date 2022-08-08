نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 8 أغسطس 2022 تخفيضات وصفقات يوم عاشوراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 8 أغسطس 2022 يقدم لكم الكثير اليوم بمناسبة ذكرى عاشوراء، يوم العاشر من شهر محرم هو يوم مميز لدى المسلمين، إذ نجى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون وأعوانه، ويُحيي المسلمون ذكرى هذا اليوم بالصيام، وكذلك قراءة أدعية يوم عاشوراء حتى يلبي الله تعالى نداء عباده ويغيثهم كما أغاث موسى عليه سلام الله ورضوانه، ويوم الاثنين هو الموعد الأسبوعي لمهرجان الطازج في العثيم، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم ماركت اليوم الاثنين بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 8 أغسطس 2022

عملاء العثيم يعشقون أيام الاثنين، فهو يمثل لهم أفضل العروض والتخفيضات التي تصل إلى 50 في المائة وربما اكثر، تلك الصفقات تساعد العملاء على الحصول على منتجات أكثر بنفس السعر الذي اعتادوا عليه عند التسوق، من المنتجات التي تجدونها اليوم في أسواق العثيم أفضل الخضروات الطازجة مثل الليمون الفيتنامي والبصل الأحمر، والجزر الأصفر والثوم والبازلاء الخضراء التي يمكنكم الحصول عليها بنصف السعر.

الفواكه الصيفية تتصدر عروض هذا الاثنين وعلى رأسها المانجو والنكتارين والكمثرى والبرقوق الأحمر والعنب الأحمر، فضلاً عن الفاكهة المتاحة طوال العام مثل الموز والتفاح واليوسفي، تخفيضات على أسعار اللحوم مثل لحم عجل باكستاني بعظم او بدون عظم، ولحم برازيلي بقري مبرد مفروم، عصائر نادك الطبيعية الخالية من السكر والمواد الحافظة.

مخبوزات طازجة تجدونها في العثيم على مدار اليوم، عروض اليوم على معمول التمر وكيك الدخن السعودي المميزة، إذا كنت تفضل شراء أدوات المطبخ من العثيم، فاحرص على اختيار العروض المناسبة، خلاط كينوود مع مطحنة وترمس ديفا، وغلاية ماء زجاج من ماركة سوبر بي، لبنة بينار الطازجة، اللبنة التركية من أفضل الأكلات الخفيفة للفطور وتناسب الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية، زيتون كالاماتا يوناني عالي الجودة، مخلل مشكل مصري طبق مقبلات لذيذ إلى جانب معظم الأكلات.

أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة مهرجان الطازج

إليكم زوارنا الكرام ما تضمنته أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين: