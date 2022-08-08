نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكيفات في اكسترا بالسعودية قسط شهري 67 ريال لمدة 36 شهر والسعر كاش 1399 ريال في المقال التالي
مكيفات في اكسترا بالسعودية بالقسط أو كاش، تعد شركة اكسترا من المؤسسات الكبرى المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخصومات والتنزيلات على جميع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية أيضا.
وتقدم اكسترا الماركات والعلامات التجارية الكبرى في بيع جميع الأجهزة، ومن الجيد بالشركة بأنها تهتم بالعملاء وتعمل جاهدة لتقديم الخدمات لهم البيع بنظام الكاش أو بالتقسيط لجميع العملاء ولكن بشروط، وسنعرض من خلال المقال التالي أجدد التنزيلات على المكيفات في اكسترا بالسعودية.
تنزيلات على المكيفات في اكسترا بالسعودية:
خصم يصل حتى 35% على مكيف أل جي يدعم 18000 وحدة، المكيف بارد ويعمل بكفاءة عالية الجودة؛ ومن مميزات المكيف بأن موفر للطاقة حتى 53% وسرعة التبريد تصل حتى 60%؛ والسعر داخل العرض بـ3179 ريال، بينما بنظام التقسيط يمكنكم دفع 152 شهريا لمدة 36 شهر.
مكيف جداري 22000 وحدة:
- تخفيض في اكسترا على مكيف جداري يعمل على 22 ألف وحدة، ونظام العمل بالمكيف بارد فقط.
- ويدعم المبرد الواي فاي للتحكم عن طريق الجوال، ولونه الخارجي أبيض.
- والسعر بعد الخصم وصل لـ4299 ريال، بينما الدفع بالتقسيط عن طريق تسهيل للتمويل بدفع شهري 206 ريال على مدار 36 شهر.
مكيف كلاس برو جداري:
- متوفر داخل اكسترا مكيف كلاس برو نوعه جداري، ويعمل بـ17800 وحدة روتاري.
- والمكيف يعمل على نظام البارد فقط، والخصم يصل 32% ليكون السعر بعد التخفيض 2099 ريال والتوفير في تلك المكيف يصل لألف ريال.
- وعند الشراء عبر تسهيل للتمويل الدفع شهريا 101 ريال حتى 36 شهر.
مكيف هاير شباك:
- أرخص مكيف في السعودية هاير شباك، الوحدة تصل 17200 وحدة، والنظام بارد فقط.
- والخصم 22,23% وسعره بعد الخصم 1399 ريال وفرت 400 ريال وذلك لسعر الكاش، بينما سعر تقسيطه شهري 67 ريال لمدة 36 شهر.
- ومن مميزات تلك المكيف بأن مستوى الطاقة عالية والتحكم به عن بُعد.
سعر ومواصفات جري مكيف جداري في اكسترا:
- متاح الآن في اكسترا بالسعودية جري مكيف جداري، الوحدة الذاتية للمكيف 23000 وحدة، ويتواجد في المكيف خاصية التنظيف الذاتي.
- كما يوجد به حار وبارد، وسعره بعد التخفيض داخل اكسترا بـ4499 ريال وذلك سعر الكاش، بينما بالتقسيط يمكنكم الدفع في الشهر مبلغ 215 ريال على مدار 36 شهرا.
- أما عن ضمان الجهاز يصل حتى خمس سنوات، ومن مميزات المكيف توزيع الهواء بأربع طرق، أما عن التغطية للمكان تصل حتى ثلاثون متر مكعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مكيفات في اكسترا بالسعودية قسط شهري 67 ريال لمدة 36 شهر والسعر كاش 1399 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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