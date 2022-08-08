شوف مكيفات في اكسترا بالسعودية قسط شهري 67 ريال لمدة 36 شهر والسعر كاش 1399 ريال

مكيفات في اكسترا بالسعودية بالقسط أو كاش، تعد شركة اكسترا من المؤسسات الكبرى المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخصومات والتنزيلات على جميع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية أيضا.

وتقدم اكسترا الماركات والعلامات التجارية الكبرى في بيع جميع الأجهزة، ومن الجيد بالشركة بأنها تهتم بالعملاء وتعمل جاهدة لتقديم الخدمات لهم البيع بنظام الكاش أو بالتقسيط لجميع العملاء ولكن بشروط، وسنعرض من خلال المقال التالي أجدد التنزيلات على المكيفات في اكسترا بالسعودية.

تنزيلات على المكيفات في اكسترا بالسعودية:

خصم يصل حتى 35% على مكيف أل جي يدعم 18000 وحدة، المكيف بارد ويعمل بكفاءة عالية الجودة؛ ومن مميزات المكيف بأن موفر للطاقة حتى 53% وسرعة التبريد تصل حتى 60%؛ والسعر داخل العرض بـ3179 ريال، بينما بنظام التقسيط يمكنكم دفع 152 شهريا لمدة 36 شهر.

مكيف جداري 22000 وحدة:

تخفيض في اكسترا على مكيف جداري يعمل على 22 ألف وحدة، ونظام العمل بالمكيف بارد فقط.

ويدعم المبرد الواي فاي للتحكم عن طريق الجوال، ولونه الخارجي أبيض.

والسعر بعد الخصم وصل لـ4299 ريال، بينما الدفع بالتقسيط عن طريق تسهيل للتمويل بدفع شهري 206 ريال على مدار 36 شهر.

مكيف كلاس برو جداري:

متوفر داخل اكسترا مكيف كلاس برو نوعه جداري، ويعمل بـ17800 وحدة روتاري.

والمكيف يعمل على نظام البارد فقط، والخصم يصل 32% ليكون السعر بعد التخفيض 2099 ريال والتوفير في تلك المكيف يصل لألف ريال.

وعند الشراء عبر تسهيل للتمويل الدفع شهريا 101 ريال حتى 36 شهر.

مكيف هاير شباك:

أرخص مكيف في السعودية هاير شباك، الوحدة تصل 17200 وحدة، والنظام بارد فقط.

والخصم 22,23% وسعره بعد الخصم 1399 ريال وفرت 400 ريال وذلك لسعر الكاش، بينما سعر تقسيطه شهري 67 ريال لمدة 36 شهر.

ومن مميزات تلك المكيف بأن مستوى الطاقة عالية والتحكم به عن بُعد.

سعر ومواصفات جري مكيف جداري في اكسترا: