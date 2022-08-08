شوف بالأسعار من المجلة أحدث عروض أسواق العثيم السعودية أنتهزوا الفرصة تخفيضات لا مثيل لها

تعتبر أسواق العثيم واحدة من أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر أفضل العروض إلى كافة عملائها الكرام والعروض تشمل مختلف المنتجات المتنوعة ما بين المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل والتجميل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية

تقدم أسواق العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

صلصة طماطم هالي متوفرة بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من السعر الأصلي 18.90 ريال سعودي. يشتمل العرض على صابون اريال أزرق مركز كيس 5 كيلو جرام متوفر بسعر 45 ريال سعودي بدلًا من السعر الأصلي وهو 89.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على ساديا دجاج مجمد متوفر بسعر 183 ريال سعودي. يحتوي العرض على أرز الوليمة مزة بسمتي متوفر بسعر 65 ريال سعودي. كما يشمل العرض على مختلف المنتجات الأخرى التي من بينها السميد الخشن المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي.

المزيد من عروض العثيم السعودية بالأسعار

يوجد لدى أسواق العثيم أيضَا عدس أحمر متوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. كما يتوفر زود نواشف بالتمر متوفر بسعر 17.50 ريال سعودي. يوجد في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية أيضًا عرض على الهيل زينا برطمان المتوفر بسعر 48.95 ريال سعودي بالإضافة إلى زعتر فلسطيني التمر متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على القرفة المطحونة المتوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي. كما يحتوي على حب نوار الشمس ليمون مالح متوفر بسعر 165.95 ريال سعودي.

تخفيضات لا مثيل لها من أسواق العثيم السعودية

يتواجد لدى أسواق العثيم أيضًا تورتة حجمها صغير متوفرة بسعر 22.50 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على زود كيكة البرتقال واللوز المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. يوجد لدى العثيم زود مناقيش شامية متوفر ثلاث حبات بسعر 4.50 ريال سعودي. كما يوجد كرواسون بالزبدة الخمسة حبات متوفرة بسعر 8.50 ريال سعودي. يتوفر لدى أسواق العثيم القهوة البرية العربي المتوفرة بسعر 44.95 ريال سعودي.

بالأسعار عروض العثيم السعودية