شوف عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية الصيفية على جميع أنواع المنظفات المنزلية

عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية من العروض المميزة التي يفضلها الشعب السعودي فهي تتيح لنا شراء جميع المستلزمات التي يحتاجها البيت من مواد غذائية، ومنظفات منزلية، وأجهزة كهربائية، وأدوات إلكترونية، كما يتم عرض السلع والمنتجات بكفاءة عالية، كما تتميز بجودة صناعتها، وأسواق بنده من أفضل الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية فهي تقدم أفضل العروض والتخفيضات الهائلة على السلع والمنتجات كي تلبي جميع مطالب الشعب السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية على جميع المنظفات المنزلية.

عروض وتخفيضات هايبر بنده على المنظفات المنزلية

سوف نتعرف على العروض التي يطرحها هايبر بنده على عملائه وهي كما يلي:-

صابون سائل لليدين بنده ٥٠٠ ملئ سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢١.٩٥ ريال.

منديل حمام بنده ١٢ رول سعر الحبة ١٣.٩٥ ريال بدلاً من ٢٠.٩٥ريال سعودي.

مسحوق غسيل بنده ٩ كيلو سعره ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال.

سائل غسيل الصحون بنده سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال.

منظف متعددة الاستعمالات سوبر جل بنده ١ كيلو سعر الحبة ٨.٩٥ ريال بدلاً من ١٠.٩٥ ريال سعودي.

سائل مطهر بنده ٣ لتر سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال بدلاً من ٢١.٩٥ ريال سعودي.

ماكس رول بنده ٣٠٠ متر سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال بدلاً من ١٩.٩٥ ريال.

مطهر ومعقم الجراثيم بنده ٥٠٠ ملئ سعر الحبة ١١.٩٥ ريال بدلاً من ١٩.٩٥ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر Panda على مسحوق الغسيل

سوف نتعرف على أسعار مسحوق الغسيل وهى كما يلي:-

جل الغسيل برسيل ٢.٩ لتر أقراص ٢٢ قرص سعر الحبة ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٤.٩٥ ريال. منظف برسيل باور جل ٧ لتر سعر الحبة ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٩.٩٥ ريال. سائل مزيل البقع عن الأقمشة فانيش ١.٨ لتر + ٥٠٠ ملئ ٤٥٠ جرام سعر الحبة ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٧.٩٥ ريال. معطر الأقمشة داوني ٨٠٠ ملئ سعر الحبة ٢٩.٩٥ ريال بدلاً من ٣٦.٩٥ ريال سعودي. مسحوق غسيل إكسترا وايت ١٠ كيلو سعر الحبة ٤٩.٩٥ ريال بدلاً من ٧٩.٩٥ ريال سعودي. مسحوق الغسيل العادي بونكس ٧ كيلو سعر الحبة ٤٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٩.٩٥ ريال سعودي. شامبو لغسيل العباية تايد ٢.٥ لتر سعر الحبة ٢٤.٩٥ ريال بدلاً من ٣٥.٩٥ ريال سعودي. مسحوق غسيل مركز إريال ٧ كيلو سعر الحبة ٦٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١١٩.٩٥ ريال سعودي. مسحوق غسيل مركز أومو سعر الحبة ٤٩.٩٥ ريال بدلاً من ٦٤.٩٥ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر بنده على منظفات الأرضيات

سوف نتعرف على عروض هايبر بنده على منظفات الأرضيات وهى كالتالي:-