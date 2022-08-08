انت الان تتابع خبر لن تصدق المكافآت الضخمة التي سيمنحها تيك توك لمنشئي المحتوى، مبادرة لمكافأة المستخدمين الذين اجتذبوا جماهير كبيرة.. هل سمعت بصندوق تيك توك ؟والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يحصل مؤثرون حول العالم على منصة تيك توك، على راتب سنوي أعلى من معظم عارضات الأزياء وكبار رجال الأعمال، من خلال تقديم المحتوى.

في يوليو/تموز 2020، أطلقت تيك توك صندوقها الخاص للمؤثرين على منصاتها، ويسمح لكل مستخدميها بكسب المال من خلال جمع المشاهدات، ولكن بحاجة إلى شروط.

يكافئ صندوق "TikTok Creator" المبدعين على نشر المحتوى الخاص بهم؛ فإذا كنت تحلم بتحويل وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خدمة مدفوعة، أو ترغب في الوصول إلى جمهور متخصص مهتم بالمحتوى الفريد الخاص بك، فهذه المادة مناسبة لك.

ما هو الصندوق؟

صندوق TikTok Creator هو مبادرة لمكافأة المستخدمين الذين اجتذبوا جماهير مشاركة كبيرة على المنصة بمحتوى منتَج ذاتيا؛ إذ يشجع الصندوق "أفضل المواهب وأكثرها سطوعا"، لمواصلة إنتاج مقاطع الفيديو.

يتم الدفع للمشاركين على مقياس متدرج بناءً على مدى جودة أداء مقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ ويتم توزيع الأموال بعد نشر المحتوى، ويعتمد التعويض كليا على مدى الوصول الحقيقي للمقاطع دون الحاجة لدفع إعلانات للوصول.

ما معايير الانضمام؟

إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى صندوق تيك توك، فيجب أولا أن يكون عمر صانع المحتوى 18 عاما فأكثر، ويحتوي حسابهم على ما لا يقل عن 10000 متابع أصيل (أي لم يتم شراؤه).

من ضمن المعايير أيضا، أن تلقى مقاطع الفيديو الخاصة بصانع المحتوى ما لا يقل عن 100000 مشاهدة أصلية في 30 يوما قبل التقديم للصندوق.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على ربط حساباتهم بخطة دفع رقمية مسجلة باسمهم من أجل الحصول على تعويض.

قبل القيام بذلك، يجب أن يكون لدى صانع المحتوى حساب Pro على تيك توك وهو أمر سهل من خلال الدخول إلى إعدادات الحساب والضغط على "التبديل إلى حساب Pro".

في حالة رفض طلب صانع المحتوى بالدخول إلى صندوق تيك توك، يمكنه المحاولة مرة أخرى بعد 30 يومًا؛ ومع ذلك، إذا لم يدخل لأنه لم يستوف أحد المتطلبات، فعليه التأكد من إصلاح ذلك قبل إعادة التقديم.

ونظام الدفع لصندوق TikTok Creator معقد وفي حالة تغير مستمر؛ إذ يتم تحديد الأسعار ديناميكيا اعتمادا على العدد الإجمالي لمقاطع الفيديو التي ينشرها أعضاء الصندوق.

يعني المزيد من المبدعين المشاركين في البرنامج أن المزيد من المبدعين سيتشاركون في الأموال المخصصة؛ لا يوجد حاليا حد لعدد المبدعين الذين يمكنهم المشاركة في TikTok Creator Fund.

عندما تم إطلاق صندوق Creator Fund في الولايات المتحدة في عام 2020، بدأ بمجموعة من 200 مليون دولار وتعهد بالزيادة إلى مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

بالنسبة للسوق الأوروبية، بدأت الشركة بتمويل يعادل 70 مليون دولار، مع توقع أن يرتفع إلى 300 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات.

مرة أخرى، تتقلب الأرقام الدقيقة حيث يتم تحديد الأسعار باستخدام مجموعة متنوعة من العوامل؛ بشكل عام، وفقًا لـ HootSuite، يمكن للأعضاء توقع الحصول على سنتان إلى أربعة سنتات لكل 1000 مشاهدة.

هذا يعني أن المؤثر الذي يجتذب مليون مشاهدة شهريا قد يكون قادرا على إضافة 40 دولارا إلى حسابه المصرفي؛ لكنه هناك مشاهدات شهرية لآلاف الصفحات تتجاوز شهريا 500 مليون مشاهدة.

هذا المبلغ، لا يشمل وضع إعلانات بين مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي يتقاضى منها على دخل آخر منفصل عن الدخل القادم من صندوق تيك توك.

لكن، وفقا لما أوردته Bustle وهي منصة تصدر تحليلات وتقارير لمواقع التواصل الاجتماعي، يقول بعض المستفيدين من الأموال إنه منذ انضمامهم إلى Creator Fund، تتلقى مقاطع الفيديو الخاصة بهم عددا أقل من المشاهدات.