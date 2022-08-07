إزالة حروق سنين وتلميع رهيب للاوانى المحروقة وطاسة القلى بمكونات في كل بيت بدون تكاليف لا ترمي الأواني المحروقه

إزالة حروق سنين وتلميع رهيب للاوانى المحروقة ، تنظيف الاوانى المحروقه من أصعب المهمات على المرأة في منزلها، خاصةً لو كانت الأواني المحترقة هي المقالي، لأنها بمجرد وضع الزيت أو السمن فيها وتسخينه تستحيل للصفرة، ومنها إلى السواد، وتتطلب كثير من الفرك لكي يتم القضاء على تلك البقع، فهي هناك طرق أخرى أبسط من ذلك للقضاء على تلك المشكلة ام لا؟ هذا ما سنتعرض إليه في مقالنا.

إزالة حروق سنين وتلميع رهيب للاوانى المحروقة

هناك طرق متعددة تسمح لك باستخدام مكونات مساهمة في تفكيك البقع والحروق من الأواني والمقالي بوجه عام، ولكن الأفضل أن تستخدمي ما هو طبيعي منها لأن المنتجات المباعة بالأسواق وإن كانت سريعة المفعول إلا أنها تترك آثارًا تختلط بالطعام فيما بعد وتؤثر صحيًا على أفراد الأسرة في المدى البعيد.

تنظيف المقالي المحروقة بالصابون

تأكدي من كون الإناء المطلوب تنظيفه ساخن لدرجة كبيرة.

املأي إناء آخر يمكنه احتواء المقلاة المحترقة بالماء البارد، ومن ثم اغمريها فيه.

بالماء البارد، ومن ثم اغمريها فيه. وبعد فعلك ذلك انقليه مرة أخرى لماء دافئ بعض الشيء.

ضعي الصابون في الماء وقلبيه، ودعي الإناء فيه لأطول وقت ممكن، على ألا يقل ذلك عن ساعة.

خذي سلك خشن، وابدأي فرك الأوساخ به، وتأكدي من تنظيف البقعة التي أمامك اولًا ثم انتقلي لما بعدها.

التخلص من حروق المقالي بالخل

يمكنك العمل على تنظيف مقلاتك عبر مزج الخل ببعض الكربونات، وذلك على النحو التالي:

ضعي في الإناء بعض الماء الذي يساعد على غمر البقعة، وبعدها أضيفي كوب كامل من الخل.

قلبي لتحقيق التوزيع السليم ومن ثم ارفعي الإناء على الموقد حتى الغليان.

بمجرد إطفاء الموقد أضيفي حوالي نصف كوب من الكربونات، وقلبي لتذويبها وانتظري نصف ساعة إلى 40 دقيقة.

بعدها استخدمي السلك الخشن لفرك المقلاة.

استخدام المسحوق لتنظيف الأواني المحترقة

إن كنت تميلين لتجربة ذلك فهيا لتتعلمي أفضل وأنجح طريقة للتخلص من الحروق في المقالي المحترقة: