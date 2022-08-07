نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. تردد قناة كراميش الجديد 2022 علي النيل سات وأفضل البرامج التي تقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث كل الأمهات عن قنوات تقدم محتوي جيد للأطفال وذلك لضمان تنشئة صحيحة للطفل و إعطاء بعض الأساسيات الجيدة التي من شأنها تعليم الأطفال أشياء جديدة، لذلك يبحث الجميع عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 علي النيل سات

قناة كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال، بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم.

البرامج التي تقدمها قناة كراميش

فى فترة الصيف الإجازة المدرسية يقضى الاطفال وقت كثير بالبيت لذلك يصبح امام كل ام مهمة تنظيم اليوم من خلال تحديد وقت لمشاهدة التلفزيون لمتابعة بعض البرامج وسماع بعض الاغانى المسلية وقناة كراميش يفضلها الكثير من الاطفال نظرا لما تقدمة من محتوى مسلى ومفيد يتميز بتنوع فى العديد من فديوهات الاغانى التى تقدمها منها:

سوسو غلطت ياحرامى.

ماما وبابا زعلانين شو عملتى ياسوسو.

كليب شرطى حرامى.

جديد الفديو المقدم من النجمة زينة عواد أغنية اللهاية.

كليب الشاطر كلنا نحبه do you love me لزينة عواد.

شفت القطة للنجمة بيسان صيام.

أغنية دغ دغ هاي البيضة لطفلتنا الجميلة زينة عواد، أغنية المواصلات التعليمية للأطفال.

كما انة هناك تطبيق يمكن تحميلة لكل من يحمل جوال يعمل بنظام الاندرويد تطبيق شوفونا فاهو من التطبيقات المصنف لجميع الاعمار شباب واطفال لمشاهدة ممتعة دون فواصل ومشاهدة جميع البرامج والفيديوهات قبل عرضها

تردد قناة كراميش

في خلال الإجازة الصيفية للدراسة تزداد عملية البحث حول تد قناة كراميش الجديد نظرا لما تتمتع به قناة من تقديم محتوي مفيد للاطفال وجاء تردد القناة كالآتي :

تردد القناة 11430.

الاستقطاب عمودي .

معدل الترميز 27500.

قدمنا لكم من خلال موقعنا ثقفني التردد الجديد لقناه كراميش للاطفال علي النيل سات، حيث تعتبر من ضمن القنوات التي تقدم برامج هادفة للأطفال وذلك من أجل زيادة الوعي والإدراك، وتعليمهم قيم جديد، وتعريفهم علي الأرقام والفواكه والحيوانات اصواتهم، ولكن يجب الحرص بعدم مشاهدة الأطفال للتلفاز وقت طويل ويجب تنظيم الوقت من أجل حصول الطفل علي الفائدة المنشودة من تلك البرامج وعدم التعرض الي سلبيات كثرة الإفراج عليها.