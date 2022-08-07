سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس المتوقعة iphone Pro Max في جميع الدول العربية

أصدرت شركة آبل إصدار جديد من الهواتف الذكية يسمي آيفون 14 برو ماكس، وهذا تطوير، وتحديث للإصدار السابق له، ويحتوي على الكثير من المميزات التي يبحث عنها كثير من الأشخاص، ولكنه يحتوي علي بعض العيوب القليلة، والتي لا تنفي قيمته الكبيرة في عالم الهواتف الذكية يحتوي على إضافات، وتطبيقات متطورة كل هذا ساعد في إرتفاع سعره بشكل كبير.

آيفون 14 برو ماكس

يتوفر في هذا هاتف آيفون 14 برو ماكس الكثير من المميزات التي ساعدت علي جعله في مكانة مرموقة بين جميع أنواع الهواتف الأخرى، ومن هذه المميزات:

حيث أنه من المعروف أن الكاميرات الأمامية، والخلفية تعطيك صور بجودة عالية، وممتازة مع إمكانية إضافة التعديلات عليها من خلال عمليات الضبط، والتحسين التي تتوفر في الهاتف، و تجعل صورك مثل صور المشاهير.

يضم جميع أنواع الشبكات، ويساعدك في عملية الإتصال بشبكة الإنترنت المتوفرة حيث يسحب من الشبكة نسبة كبيرة ليساعدك على التصفح السريع.

تتميز الشاشة بأنها مصنوعة من الزجاج المضاد للكسر كذلك يعتبر من أنواع الهواتف المقاومة للماء.

الضمان الخاص بهاتف آيفون 14 برو ماكس مميز، وفي حالة وجود أي ضرر أو خلل يمكنك الذهاب الى المصدر أو محل الهواتف، وسوف يقوم بتصليحه بسرعة.

الضمان الخاص بهاتف آيفون 14 برو ماكس مميز، وفي حالة وجود أي ضرر أو خلل يمكنك الذهاب الى المصدر أو محل الهواتف، وسوف يقوم بتصليحه بسرعة. توفر شركة آبل للمستخدمين أكبر طرق للحماية لمنع اللصوص من سرقة أي بيانات شخصية أو مهمة من هاتفك.

يحتوي أيضاً علي مستشعر قوي، وبصمة أمان.

أسعار هاتف آيفون 14 برو ماكس

تختلف الأسعار الخاصة بهذا الهاتف من مكان لآخر حيث

بعضها يكون مرتفع مثل الدول العربية، والبعض الآخر ينخفض بها السعر جداً مثل الدول الأجنبية.

ويرجع هذا إلي الكمية الموجودة أو المتوفرة في المكان حيث يتم الحصول على هذه النسخة بالطلب.