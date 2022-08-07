طريقتي الصاروخية لتنظيف الأواني المحروقة وازلة أصعب البقع والحروق بدون فرك ودعك

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طريقة تنظيف الأواني المحروقة، تبحث كل ربة منزل عن الطرق متنوعة لعملية التنظيف وخاصة تنظيف المطبخ وتكون حريصة علي انه يظهر بشكل لائق ويكون أيضا مرتب، فتقوم ربة المنزل بعمليه التنظيف للمطبخ بشكل كامل ويشمل ذلك تنظيف الأواني وأجهزة كهربائية الموجودة في المطبخ، ولكن أحيانا تواجه ربة المنزل العديد من المشكلات في تنظيف الأواني المحروقة. طريقة تنظيف الأواني المحروقة خلطة بيكربونات الصوديوم المقادير استخدام مقدار مناسب من بيكربونات الصوديوم.

كوب واحد من الخل الأبيض.

إحضار إسفنجة اللازمة لمسح الأواني. طريقة الاستخدام نقوم بتوزيع مقدار مناسب من بيكربونات الصوديوم في داخل الإناء المحروق أو علي أماكن الحروق في الإناء.

ثم نضيف كوب واحد من الخل الأبيض ونتركها لمدة 5 دقائق في الإناء ونستخدم الإسفنجة حتى نقوم بفرك الإناء ونلاحظ أن بقع الحروق قد اختفت تماما من الأواني.

بعد ذلك نقوم بشطف الأواني باستخدام الماء والصابون حتي نتخلص من آثار الخل بشكل نهائي.

يساعد استخدام الخل وبيكربونات الصوديوم على التخلص من تراكم الدهون وبقايا الطعام التي تكون موجودة في الأواني. خلطة صودا الخبز والصابون المقادير مقدار مناسب من صابون غسيل الأواني.

ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

قطعة من السلك الخشن. طريقة الاستخدام نضع مقدار مناسب من صابون غسل الصحون في داخل الإناء المحروق.

نضيف ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز علي مناطق الحروق الموجودة على الإناء حتى نتأكد من تغطية جميع أماكن الحرق.

ثم نضع مقدار مناسب من الماء الساخن حتى نعمل على تغطية مناطق الحروق بشكل كامل ثم نتركها حتى يتم تبريدها.

نستخدم قطعة من السلك الخشن ونقوم بإزالة جميع الحروق الموجودة في الإناء ثم نغسلها باستخدام الماء والصابون. الليمون لتنظيف الأواني المحروقة المقادير حبة واحدة من الليمون المقطع.

مقدار مناسب من الماء.

استخدام إسفنجة غسيل الأواني. طريقة الاستخدام نقطع حبة ليمون إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في داخل الإناء المحروق.

نضيف مقدار من الماء في الإناء المحروق ثم نرفعها علي نار هادئه ونتركها حتي يتم غليانها.

استخدم إسفنجة غسيل الأواني في فرك أماكن الحروق الموجودة في الأواني حتى نتخلص بشكل نهائي من الخروق.

نشطف الأواني باستخدام الماء والصابون حتى تصبح لامعة. عمر شويل - جدة طريقتي الصاروخية لتنظيف الأواني المحروقة وازلة أصعب البقع والحروق بدون فرك ودعك - ثقفني

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