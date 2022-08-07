شوف تخفيضات اكسترا extra حصرياً بخصم شامل على أسعار الأجهزة والشاشات الذكية

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تخفيضات اكسترا extra حصرياً بخصم شامل على أسعار الأجهزة والشاشات الذكية، تتضمن عروض اكسترا خصومات مذهلة على العجان الكهربائي، موقد الغاز، مفرمة لحم، مصفف الشعر و فرشاة الشعر و شاشات التلفزيون، حيث يتوفر كينوود عجانة شيف إكس إل 1200 وات سعة 6.7 لتر باللون الرصاصي بسعر 2499 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس. تخفيضات اكسترا extra حصرياً على الأجهزة والشاشات تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على مواقد الغاز : يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جورنيا موقد غاز بلت ان 4 عيون ستانلس ستيل بسعر 1049 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس لاجيرمانيا فرن و شواية غاز حجم 90*60 سم بسعر 2999 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات على مفرمة اللحم : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية كينوود مفرمة لحم بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس باناسونيك مفرمة لحم بقوة 1500 وات باللون الأسود بسعر 526 ريال بدلاً من 809 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 26 ريال لمدة 36 شهراً. عروض شهر أغسطس اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على مجفف الشعر : يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس فاليرا مجفف الشعر ايونيك بقوة 2400 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى بيبي ليس مجفف شعر بقوة 2100 وات 2 إعداد حرارة سرعتين بسعر 179 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً. عروض أجهزة لعناية بالشعر لشهر أغسطس تتضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات على فرشاة الشعر : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى برنسيس فرشاة تمليس الشعر بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس دايسون مملس الشعر مع طقم فرشاة للشعر بسعر 1642 ريال بدلاً من 2189 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى إستكمالاً لتخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض مذهلة على الشاشات الذكية : يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 6999 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 46%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 335 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة باللون الأسود بسعر 4699 ريال بدلاً من 5299 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس. عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا extra حصرياً بخصم شامل على أسعار الأجهزة والشاشات الذكية - ثقفني

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