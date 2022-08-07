شوف عروض بنده الأسبوعية على أكثر من 300 صنف

خصومات رائعة على أكثر من ثلاثمائة سلعة مختلفة، تتنوع السلع المعروضة ما بين المنتجات الغذائية، والسلع التموينية ومنتجات النظافة والعناية بالمنزل والعناية الشخصية، فضلا عن المستلزمات المنزلية، الإلكترونيات والهواتف الذكية واكسسوارات الجوال أيضا، فضلا عن الشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية الأخرى، تجد أيضا داخل هايبر بنده ما تحتاج إليه من الملابس للكبار والصغار وأنواع مختلفة من مستلزمات السباحة وأدوات السفاري.

عروض بنده الأسبوعية

يمكنك إيجاد أكثر من نوع من الجوالات الذكية داخل هايبر بنده لإصدارات متعددة، ومن بين العلامات التجارية المطروحة داخل الهايبر منتجات شاومي وهونور ونوكيا وغيرها.

احصل على هاتف ريدمي 10 اي (2+32 جيجا) مقابل 429 ريال سعودي بدلا من 459 ريال.

اشتري جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس مقابل 749 ريال بدلا من 949 ريال.

هاتف ريل مي 9 اي مقابل 809 ريال بدلا من 849 ريال سعودي، بخصم قدره أربعين ريالا.

زد تي إيه بليد أي 51 بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال.

تخفيضات بنده

شاشة تلفزيون تي سي ال 55 بوصة، احصل عليها مقابل 1699 ريال بدلا من 3099 ريال سعودي.

اشتري تلفزيون إمبكس جلوريا مقاس 55 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال.

جوجل كروم كاست 3 احصل عليها مقابل 149 ريال سعودي بدلا من 229 ريال.

احصل على خصم مميز على سماعات جيباس 1,2 حيث تعرض مقابل 139 ريال فقط بدلا من 225 ريال سعودي.

هايبر بنده

اشتري قلاية بدون زيت كي أون سعة 6 لتر مقابل 229 ريال بدلا من 299 ريال.

خلاط يدوي كينوود بقوة موتور 450 وات، احصل عليه مقابل 159 ريال بدلا من 179 ريال.

خلاط سينكور سعة 1.75 لتر مقابل 89 ريال بدلا من 189 ريال، احصل عليه بخصم قدره مائة ريال سعودي.

مملس شعر بالبخار بيبي ليس بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال، بخصم قدره مائتي ريال سعودي.



جهاز للشواء المهنا مقاس (65 ×30×67) احصل عليه مقابل 99 ريال فقط بدلا من 139 ريال.

حوض سباحة دائري للأطفال لون أزرق بسعر 59 ريال بدلا من 82 ريال.



لعبة طبلة كهربائية بيبي لوف بسعر 69.95 ريال بدلا من 101 ريال.