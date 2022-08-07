شوف خصم جبار على الجوال والإلكترونيات وأجهزة المطبخ ضمن عروض بنده الأسبوعية

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عمر شويل - جدة خصم جبار على الجوال والإلكترونيات وأجهزة المطبخ ضمن عروض بنده الأسبوعية، يقدم هايبر بنده خلال شهر أغسطس مجموعة من التخفيضات المذهلة وخاصة تخفيضات هذا الإسبوع ومنها : وعاء تحضير حليب كهربائي سينكور بسعر 269 ريال بدلا من 299 ريال خصم 10%، خلاط سينكور سعة 1.75 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال خصم 53% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.

خصم جبار على الجوال والأجهزة هايبر بنده الإسبوعية

عروض هايبر بنده الخاصة بهذا الإسبوع من خصومات شهر أغسطس على الأجهزة الكهربائية يتضمن : خلاط يدوي كينوود 450 وات بسعر 159 ريال بدلا من 179 ريال خصم 11%، خلاط يدوي سينكور 8000 وات بسعر 95 ريال بدلا من 149 ريال خصم 36%، عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 439 ريال خصم 37%، عجانة كليك اون سعة 5 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 429 ريال خصم 35%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

عروض هايبر بنده الإسبوعية تتضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية ومنها : راوتر منزلي زد تي اي بسعر 329 ريال بدلا من 369 ريال خصم 11%، شاحن ناغسيف ابل بسعر 196 ريال بدلا من 199 ريال خصم 15%، جوجل كروم كاست 3 بسعر 149 ريال بدلا من 229 ريال خصم 35%، شاحن متنقل بورو 10 الاف مللي امبير بسعر 69 ريال بدلا من 149 ريال خصم 54%، راوتر واي فاي هواوي بسعر 249 ريال بدلا من 329 ريال خصم 55%.

عروض الجوالات هايبر بنده

تخفيضات هايبر بنده على الصيف لشهر أغسطس تضمنت عروض مذهلة على الجوالات ومنها : هاتف شاومي ريدمي نوت سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، يتوفر اوبو اي 55 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%.

إستكمالاً لمجموعة تخفيضات هايبر بنده الخيالية يتوفر عروض الجوالات هاتف فيفو واي 15 اس سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 579 ريال خصم 14%، هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، هاتف لينوفو كي 15 بلس سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 579 ريال بدلا من 649 ريال خصم 11%.