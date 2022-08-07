نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في السعودية مع أقوى التخفيضات على مختلف المنتجات والإلكترونيات panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجدد مجلة عروض بنده في السعودية بشكل أسبوعي لتقدم لنا أحدث المنتجات مع أسعار رائعة، وأيضًا كافة احتياجات المنزل من أغذية وأدوات، فالعروض السارية خلال هذه الفترة هى عروض الصيف الشاملة لتخفيضات على مختلف الإلكترونيات، الأجهزة، فيمكنكم التمتع بالخصومات حتى نفاذ الكمية، كما نوفر لكم مجموعة من المنتجات الطازجة المتاحة للشراء من هايبر بنده.

عروض بنده في السعودية

متاح الأن في هايبر بنده أفضل عروض الجوالات والإلكترونيات، بحيث تتوافر إصدارات محببة لدى الجميع وأحد أشهر سلسلة جوالات ابل وهو ايفون 13 برو، ومتاح منه إصدار 128 جيجابايت، والأخر 256 جيجابايت، وكذلك تجتمع مجموعة من المواصفات الرائعة للهاتف الذكي في جوال سامسونج جلاكسي A53، بحيث أنه مزود بشبكة 5G، مع رامات 8 جيجا ومتوافر بنسختين 128 و256 جيجابايت أيضًا، بالإضافة إلى عرض مميزة على Aukey ساعة ذكية، والأسعار نقدمها لكم في النقاط التالية.

ساعة ذكية أوكي بسعر 99 ريال بدلًا من 199 ريال.

بنده ايفون 13 برو 128 جيجابايت بسعر 3999 ريال بدلًا من 4699 ريال، و256 جيجابايت بسعر 4399 ريال بدلًا من 4999 ريال.

سامسونج جلاكسي A53 بسعر 1270 ريال بدلًا من 1599 ريال.

تخفيضات هايبر بنده على المنتجات الطازجة

تمتع بأفضل مذاق للأطعمة الطازجة عند شراؤها خلال الفترة الحالية من عروض بنده، بحيث تتوافر المنتجات طازجة بشكل يومي، ومنها الأسماك وأكلات مختلفة من الدجاج سواء الدجاج المفروم أو شاورما الدجاج، وأيضًا يتوافر الكيك بالشوكولاتة بسعر مذهل، كما أن فواكه الصيف الرائعة مثل البطيخ الذي يساعد الجسم على الشعور بالانتعاش لما به من كمية كبيرة من المياه ومذاق لذيذ للغاية، بالإضافة إلى الأجبان سواء الموزاريلا أو مكعبات الجبن، كما نعرض لكم تشكيلة من عروض بنده تحت شعار “إنتاجنا فخرنا”، وتتضمن العديد من السلع الغذائية الأكثر طلبًا، والتي تستخدم في تحضير معظم الأطعمة.

1 كجم فيليه سلمون بسعر 64.95 ريال بدلًا من 99.95 ريال.

جبن موزاريلا ديلي ديري، سعر الكيلو 30.95 ريال بدلًا من 61.95 ريال.

1 كجم بيتي فور مشكل، بسعر 20.95 ريال بدلًا من 34.95 ريال.

5 كجم سكر ناعم بسعر 15.95 ريال بدلًا من 19.95 ريال.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية

الأجهزة المنزلية من أساسيات تجهيز المنزل، كما نحتاج لتجديدها باستمرار للإستفادة من المزايا الجديدة، لذا نتعرف معًا على أجدد تخفيضات الأجهزة، المتضمنة أجهزة تحضير المعجنات من عجان وفرن كهربائي، لخلط أفضل للمكونات مع أفضل طريقة طهي للمعجنات في الفرن، ولمحبي القهوة إليكم محضرة القهوة بأفضل مذاق وأقل وقت.

خلاط يدوي كي اون 800 واط، بسعر 109 ريال بدلًا من 169 ريال.

محضرة قهوة ديلونجي بسعر 199 ريال بدلًا من 239 ريال.

عجانة كي اون بسعر 279 ريال بدلًا من 359 ريال.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444 بنظام التعاقد الرسمي في التعليم عبر جدارة