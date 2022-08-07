نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يبدأ من 32٪ حتى 60٪ أقوى عروض لولو هايبر ماركت في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يبدأ من 32٪ حتى 60٪ نقدم لحضراتكم عملاء لولو السعودية الكرام أقوى عروض لولو هايبر ماركت في السعودية بجميع فروع لولو السعودية Lulu offers من اليوم 7 أغسطس لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد عروض مميزة عديدة في كافة فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر السدق وكفتة اللحم البقري البرازيلي، بالإضافة إلى وجود خصم خاص منهم على سعر لحم الجمل المحلي الطازج بالعظم، وتخفيض آخر منهم على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي والنيوزلاندي، وخصم آخر على سعر سمك التونة الصغير بالكيلو، وعرض على سعر سمك السلطان إبراهيم.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية على أسعار: الكب كيك الوسط المتنوع، وعرض آخر على سعر الزيتون الأخضر الأردني السادة، وخصم آخر على سعر نصف الدجاج التندوري، وعرض آخر على سعر مكعبات اللحم البقري الكولومبي.

عروض خاصة في فروع لولو السعودية Lulu Ksa

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات على أسعار: اينشانتر البودرة المعطرة، وخصم آخر منهم على سعر بيجون المناديل المبللة للأطفال المضادة للبكتريا، وخصم آخر على سعر نيفيا الكريم الناعم، وتخفيض آخر على سعر لوشن الجسم من نيفيا Nivia، وتخفيض آخر منهم على سعر دروب كلين معقم اليدين، وخصم آخر منهم على سعر لايف بوي معقم اليدين والبخاخ، وتخفيض آخر منهم على سعر بيرس وصابون الجلسرين، وتخفيض آخر منهم على سعر جيرجينز الصابون الطبيعي الخفيف، وتخفيض آخر على سعر بودرة الأطفال من جونسونز، وتخفيض آخر على سعر دابور هيربولين بيتروليوم جيلي، وخصم آخر منهم على سعر واقيات سمارت كلين، وخصم على سعر عطر كريشينن لميس للرجال، معجون الأسنان من كولجيت، وخصومات أخرى منهم على أسعار باقي أنواع المنظفات وأدوات العناية الشخصية.

تنزيلات اليوم داخل فروع لولو بالسعودية

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: تاج محل أرز سيلا البسمتي بحجم 10 كجم، وتخفيض آخر على سعر باب الهند أرز بسمتي أبيض بحجم 5 كجم، وتخفيض آخر على سعر أبو هلالين وأبو منارة أرز سيلا بحجم 3 كجم، تخفيضات أخرى بجميع الفروع.