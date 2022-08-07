شوف خصومات تتعدى ال40٪ من مهرجان عروض العثيم السعودية

خصومات تتعدى ال40٪ من مهرجان عروض العثيم السعودية بجميع أقسام العثيم ماركت Al othaim market للسلع والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، حيث تعد عروض العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية من أكبر وأكثر الماركتات تقديماً للعروض الدورية بجميع المناسبات وبدون، وسوف نوفيكم تفاصيل جميع هذه العروض اليوم وحتى نفاذ الكميات، وسوف نوفيكم تفاصيل هذه العروض من خلال مقالات موقع ثقفني…..

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من الخصومات الخاصة، ومنها: خصم خاص على سعر حب دوار الشمس بالليمون وبالملح، وتخفيض آخر منهم على سعر القرفة المطحونة، وخصم على سعر القهوة العربية البرية، وعروض أخرى منهم على أسعار الزعتر الفلسطيني من النصر، وخصم آخر على سعر برطمان هيل زينا، وتخفيض آخر على سعر العدس الأحمر، وخصم آخر على سعر السميد الخشن، وتخفيض آخر على سعر زود النواشف بالتمر.

خصومات خاصة لفترة محدودة بفروع العثيم ماركت

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر بزاطس لامب ويستون الأصلية، وتخفيض آخر منهم على سعر الفراولة المجمدة من مونتانا، وتخفيض على سعر قطع الدجاج المجمدة من دو Deux، وخصم آخر منهم على سعر بطاطس لامب ويستون تويستر، وكريسكتس، وخصم آخر على سعر زيتون كوبوليفيا الأسود بدون عجو، وتخفيض آخر على سعر زيتون كوبوليفيا الشرائح، وخصم آخر على سعر ملوخية مونتانا المجمدة، وتخفيض آخر منهم على سعر شبيهة جبن داري البيضاء، وخصم على سعر جبنة بريزيدون إيدام.

تخفيضات أخرى من العثيم هايبر ماركت

وعروض أخرى منهم على أسعار: عبوات البسلة مع الجزر المجمدة بحجم 400 جرام من ماركة داري Dari، وخصم آخر على سعر عبوات مانجو وجوافة داري Dari المجمدة بحجم 400 جرام، وتخفيض آخر منهم على سعر أرز زاد الوطن البسمتي الهندي، وخصم آخر على سعر أرز هالي سيلا البسمتي بحجم 5 كجم، كما بالماركت خصم خاص على سعر عبوات أرز جودان مزة بحجم 10 كجم.