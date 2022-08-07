شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% تسوق قبل نهاية التخفيضات

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عروض العثيم الأسبوعية من المعروف عن أسواق العثيم أنها من أكبر الأسواق التجارية التي توجد في المنطقة العربية بدول مختلفة بما فيهم مصر والمملكة العربية السعودية، وتقوم دائماً الأسواق بتقديم عروض وتخفيضات هائلة تشمل جميع المنتجات الغذائية الموجودة في السوق، وهذه العروض تكثر بقدوم المناسبات الرسمية والأعياد في كل بلد وآخر عروض كانت في عيد الأضحى المبارك التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
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عروض العثيم اليوم
تعد شركة أسواق عبد الله العثيم الموجودة في المملكة العربية السعودية ضمن أشهر المحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية سواء بالجملة أو بالتجزئة، وتأخذ المرتبة الثانية بين سلسلة المتاجر التي تبيع بالتجزئة في السعودية أما في المرتبة الأولى تقع أسواق بنده الشهيرة، الجدير بالذكر أن شركة أسواق عبد الله العثيم بدأت نشاطها التجاري بالفعل في عام 1980 ميلادياً وهذا يدعم خبرتها خلال السواق السعودي التي قد زادت عن أربعة عقود زمنية، ونتيجة ذلك نجد أن تلك الأسواق حققت نجاحاً كبيرًا منذ عام افتتاحها وهذا النجاح كبر بشكل تدريجي على مدار تاريخها، فبعد مرور عام من افتتاح أول فروعها بلغ عدد الفروع في المحافظات والمدن داخل المملكة ١٤ مركزاً، وبمرور الوقت قد توسع المتجر ليصل إلى الأسواق المجاورة في المنطقة العربية والإقليمية، ومن ضمن هذه الأفرع نجد:
- أبها.
- الجبيل.
- القصيم.
- الزلفى.
- عرعر.
- الدمام.
- الأحساء.
- حفر الباطن.
- جدة.
- خميس مشيط.
- الخرج.
- المجمعة.
- محايل عسير.
- نجران.
- الرياض.
- سكاكا.
خصومات العثيم اليوم
شملت العروض كافة المنتجات الغذائية، مثل:
- كيلو من اللحم الضاني (برقى كامل بدون لية وطرب) يبلغ سعره 174.99 ريال سعودي بدلاً من 199.95 ريال سعودي.
- سعر كيلو اللحم من كتف كندوز (بقر بالعظم) يبلغ 113.95 ريال سعودي بدلاً من 159.99 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من لحم فخذة كندوز (بلدي بقر بالعظم) يبلغ 114.95 ريال سعودي بدلاً من 159.95 ريال سعودي.
- سعر قطعة الجبن الرومي وزن 250 جرام يبلغ 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- قطعة جبن ريكفورد وزن 250 جرام سعره يبلغ 49.95 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال.
- وزن 250 لانشون اللحيمي يبلغ سعره 24.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي.
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